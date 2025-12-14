Tuy không phải là điều mới mẻ, nhưng ở thế hệ này, mức độ “ưu ái” dành cho Galaxy S26 Ultra được cho là đủ lớn để ngay cả người dùng phổ thông cũng phải cân nhắc chi thêm tiền, thay vì chọn bản tiêu chuẩn hay Plus.

Galaxy S26 Ultra được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình bảo mật (privacy display). Ảnh một concept S26 Ultra của DrTech

Tốc độ sạc vượt trội và màn hình bảo mật thông minh

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Galaxy S26 Ultra nằm ở khả năng sạc. Theo các báo cáo trước đó, mẫu Ultra cuối cùng cũng được Samsung cải thiện rõ rệt về công suất sạc có dây, nâng từ 45W lên 60W.

Sạc không dây cũng được nâng cấp tương ứng, từ 15W lên 25W. Đây là bước tiến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các hãng Android khác đã đẩy mạnh sạc nhanh từ lâu.

Trái lại, Galaxy S26 bản tiêu chuẩn và Galaxy S26 Plus được cho là sẽ không nhận được bất kỳ nâng cấp nào về sạc. Nếu thông tin này chính xác, sự chênh lệch trải nghiệm giữa Ultra và hai phiên bản còn lại sẽ càng trở nên rõ ràng, nhất là với những người dùng thường xuyên cần sạc nhanh trong ngày.

Không dừng lại ở đó, Galaxy S26 Ultra còn được đồn đoán sẽ sở hữu một tính năng hoàn toàn mới: màn hình bảo mật (privacy display). Công nghệ này cho phép che nội dung hiển thị khỏi ánh mắt của người xung quanh.

Nhờ trí tuệ nhân tạo, máy có thể phát hiện khi có ai đó cố tình nhìn trộm màn hình và tự động làm mờ hoặc ẩn nội dung, trong khi người dùng vẫn nhìn thấy bình thường.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh thời điểm kích hoạt chế độ bảo mật, chẳng hạn khi mở ứng dụng ngân hàng hoặc email công việc. Đáng chú ý, tính năng này được cho là chỉ dành riêng cho Galaxy S26 Ultra, và sẽ không xuất hiện trên các phiên bản S26 khác.

Tính năng AI độc quyền

Theo nguồn rò rỉ @Ice Universe, Galaxy S26 Ultra có thể đi kèm với loạt tính năng AI tiên tiến mà các mẫu Galaxy S26 khác không được trang bị.

Thậm chí, ngay cả Galaxy S25 Ultra cũng sẽ phải chờ thêm vài tháng sau khi S26 Ultra ra mắt mới có thể nhận được những tính năng này thông qua bản cập nhật phần mềm.

Đây là một tiền lệ khá nhạy cảm đối với Samsung, bởi lâu nay hãng vẫn quảng bá việc hỗ trợ AI rộng rãi trên nhiều thiết bị.

Việc “khóa” AI cao cấp cho riêng một mẫu máy có thể khiến không ít người dùng cảm thấy bị phân biệt đối xử.

Galaxy S25 Ultra cũng sẽ phải chờ thêm vài tháng sau khi S26 Ultra ra mắt mới có thể nhận được những tính năng AI độc quyền. Ảnh: PhoneArena

Dẫu vậy, cũng phải thừa nhận rằng hiện nay vẫn còn nhiều người dùng chưa thực sự quan tâm sâu đến các tính năng AI trên smartphone.

Nhưng với nhóm khách hàng yêu thích công nghệ mới và muốn trải nghiệm AI tiên tiến nhất, lựa chọn gần như chỉ có một - Galaxy S26 Ultra.

Camera selfie góc rộng

Theo The Verge, ngoài AI, Galaxy S26 Ultra còn được cho là sẽ nhận một nâng cấp rất đáng giá khác: camera selfie với góc chụp rộng hơn.

Điều này cho phép người dùng chụp ảnh nhóm dễ dàng hơn, hoặc quay vlog, gọi video với khung hình thoáng đãng hơn mà không cần gậy selfie.

Xét trên phương diện sử dụng hàng ngày, đây thậm chí có thể là lý do thuyết phục hơn để chọn bản Ultra so với các tính năng AI độc quyền.

Camera selfie là thứ mà người dùng tương tác thường xuyên và một cải tiến rõ ràng về góc nhìn sẽ mang lại giá trị thực tế ngay lập tức.

Nếu nhìn vào chiến lược sản phẩm của Samsung trong những năm gần đây, có thể dự đoán rằng các tính năng độc quyền trên Galaxy S26 Ultra sẽ không mãi mãi chỉ dành cho Ultra.

Khi chi phí triển khai giảm xuống, rất có thể chúng sẽ dần xuất hiện trên các mẫu tiêu chuẩn và Plus ở những thế hệ sau, có thể là Galaxy S27 hoặc thậm chí muộn hơn.

Tuy nhiên, đến thời điểm đó, Samsung gần như chắc chắn sẽ lại giới thiệu những công nghệ mới khác để tiếp tục tạo sức hút cho dòng Ultra. Điều này khiến vòng lặp “Ultra luôn vượt trội” gần như không có hồi kết.

Với Galaxy S26 Ultra, Samsung rõ ràng đang gửi đi một thông điệp: nếu bạn muốn trải nghiệm đầy đủ những gì tốt nhất mà hãng có thể mang lại, từ sạc nhanh hơn, bảo mật màn hình thông minh, AI cao cấp cho đến camera selfie cải tiến, thì Ultra là lựa chọn gần như không thể thay thế. Còn nếu không, bạn sẽ phải chấp nhận rằng các phiên bản rẻ hơn ngày càng bị bỏ lại phía sau.

(Theo The Verge, PhoneArena)