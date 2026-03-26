Thuê PT, mua máy kéo giãn lưng

Lo lắng khi con bước vào tuổi dậy thì với dáng lưng cong vẹo, nhiều phụ huynh không tiếc tiền tìm mọi cách “chỉnh dáng”, từ tập phòng gym, khóa học tư thế đến các thiết bị kéo giãn tại nhà. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít trường hợp tốn kém hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng nhưng hiệu quả vẫn hạn chế, thậm chí tiềm ẩn rủi ro.

Chị N.B.H (46 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) là một trong những phụ huynh như vậy. Khi con gái 15 tuổi xuất hiện tình trạng gù, lưng cong hình chữ S, thay vì đưa trẻ đi khám chuyên khoa, chị lựa chọn cho con tập luyện tại phòng gym với huấn luyện viên cá nhân. Sau khi được tư vấn, chị quyết định chi khoảng 70 triệu đồng cho gói 100 buổi tập 1:1 trong vòng một năm. Chưa dừng lại, chị còn mua thêm một khóa học “đi thẳng lưng” với chi phí hàng chục triệu đồng.

Sau gần một năm kiên trì, tình trạng của trẻ có cải thiện nhất định, dáng đi tự tin hơn. Tuy nhiên, mỗi khi ngồi học, lưng của trẻ vẫn lệch rõ về một bên.

Ảnh: Freepik.

Tương tự, chị B.H.P (Hà Đông, Hà Nội) cũng rơi vào vòng xoáy tìm kiếm các phương pháp cải thiện vẹo cột sống cho con. Khi con không hợp tác đến phòng tập, chị chuyển sang mua thiết bị kéo giãn cột sống tại nhà với giá vài triệu đồng. Tuy nhiên, do thiếu kiên trì và không có hướng dẫn chuyên môn, thiết bị nhanh chóng bị “bỏ xó”. Không bỏ cuộc, chị tiếp tục đăng ký các khóa học chỉnh tư thế, song kết quả vẫn không rõ rệt khi trẻ quay lại với thói quen ngồi học sai tư thế.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, các gói tập nắn chỉnh lưng tại phòng tập thể hình được chào đón khá nhiều với nhiều mức giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng/buổi. Các học viên hầu như là học sinh từ 15-18 tuổi, đặc biệt vào mùa hè tỷ lệ đăng ký ngày càng tăng.

Anh Nguyễn Hiển (PT tự do tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đang kèm 6-7 học viên là học sinh THPT bị cong vẹo cột sống. Để hỗ trợ các em, anh đã tham gia các khóa đào tạo về phục hồi chức năng và hướng dẫn luyện tập đa dạng, từ yoga, pilates đến bơi lội và gym.

Chưa can thiệp nếu không có chẩn đoán y khoa

Bác sĩ Trần Trung Kiên - chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, vẹo cột sống là bệnh lý rất dễ chẩn đoán, chỉ cần chụp X-quang là có thể xác định. Tuy nhiên, chính vì dễ nhận biết nên thời gian qua xuất hiện nhiều dịch vụ, phòng tập, “chuyên gia” đưa ra các liệu trình điều trị thiếu cơ sở khoa học.

Không phủ nhận tác dụng của tập luyện nhưng bác sĩ Kiên cảnh báo, nhiều phương pháp kéo giãn, nắn chỉnh chỉ mang tính tạm thời. Khi dừng can thiệp, cột sống có thể trở lại trạng thái ban đầu, thậm chí nặng hơn. Đặc biệt, với những trường hợp có nguyên nhân cấu trúc như lệch trục xương, xoay đốt sống hay chênh lệch chiều dài hai chân, việc tập luyện đơn thuần không thể giải quyết triệt để.

Ảnh: BSCC.

Theo anh Hồ Thanh Hết - cử nhân phục hồi chức năng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, vẹo cột sống là tình trạng cột sống cong lệch sang một bên, thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Khoảng 80% trường hợp không rõ nguyên nhân, còn lại có thể liên quan đến di truyền, dị tật bẩm sinh, rối loạn cơ hoặc thói quen sinh hoạt sai tư thế. Dấu hiệu nhận biết gồm vai lệch, hông không cân đối, lưng cong bất thường khi cúi người.

Tùy mức độ, bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi, tập phục hồi chức năng, đeo nẹp hoặc phẫu thuật. Trong đó, các trường hợp nhẹ có thể theo dõi định kỳ, còn trường hợp nặng (trên 40-50 độ) có thể cần can thiệp phẫu thuật.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh không nên tự ý cho trẻ theo các liệu trình tốn kém khi chưa có chẩn đoán y khoa. Việc điều trị vẹo cột sống cần dựa trên nguyên nhân và mức độ cụ thể, dưới sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa.

Để phòng ngừa, trẻ cần được duy trì tư thế học tập đúng, mang cặp đều hai vai, tăng cường vận động và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt trong giai đoạn phát triển từ 10-18 tuổi. Phát hiện sớm và can thiệp đúng cách sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, tránh những biến chứng lâu dài.

