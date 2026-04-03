Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, quy định của Bộ GD-ĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và dự bị đại học, trong thời gian nghỉ hè, giáo viên vẫn phải tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh khi được cơ quan có thẩm quyền triệu tập.

Đảm bảo nhân sự phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và các công việc liên quan, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ xin phép đi nước ngoài trong thời gian diễn ra các nhiệm vụ thi, đặc biệt trong tháng 6/2026.

Chỉ những trường hợp thật sự đặc biệt, có minh chứng cụ thể và cam kết chấp hành nghiêm việc triệu tập của cơ quan có thẩm quyền mới được xem xét.

Tháng 6/2026 là thời điểm diễn ra nhiều kỳ thi quan trọng

Các đơn vị phải rà soát kỹ danh sách nhân sự tham gia các kỳ thi trước khi ký duyệt hồ sơ đi nước ngoài gửi về Sở, không giải quyết cho phép xuất cảnh đối với những trường hợp đã được điều động làm nhiệm vụ thi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc bảo đảm đủ nhân sự tham gia các kỳ thi theo điều động; đồng thời phải cân đối, phân công hợp lý nhiệm vụ coi thi, chấm thi, giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, bảo đảm ngày giờ công khi chấp thuận cho nhân sự đi nước ngoài.

Công văn xin phép đi nước ngoài của đơn vị gửi về Sở phải nêu rõ ý kiến của thủ trưởng đơn vị (chấp thuận hoặc không chấp thuận). Việc xem xét, giải quyết của Sở được thực hiện trên cơ sở ý kiến của thủ trưởng đơn vị và cấp ủy có thẩm quyền quản lý.