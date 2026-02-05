Ngày 5/2, Thi hành án dân sự TPHCM (THADS) cho biết đã thực hiện đợt chi trả thứ 8 cho các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm. Tổng số tiền thanh toán ở đợt 8 cho 42.525 trái chủ là hơn 248 tỷ đồng.

Trước đó, THADS TPHCM đã thanh toán được 7 đợt cho các trái chủ với tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng.

THADS TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 583 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Ngày 2/2, THADS TPHCM đã chi bổ sung cho những trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin của các đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 theo quy định.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

THADS TPHCM cũng đã thực hiện việc thu phí thi hành án dân sự; miễn giảm phí thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 60 Luật Thi hành án dân sự và Thông tư 216/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.

Hiện nay, THADS TPHCM đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được Bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Lan; đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn.

Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, THADS TPHCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.