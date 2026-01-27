Ngày 27/1, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp với bản án trước đó của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), bị cáo Thiên buộc phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm tù.

Cùng về tội danh này, bị cáo Nguyễn Văn Hoài (21 tuổi, ngụ Đắk Lắk ) bị tuyên phạt 7 năm tù.

Theo cáo buộc, vào tháng 6/2022, trong thời gian nghỉ hè, em Chế Thị Phương T. (SN 2008, ngụ Đắk Lắk) đã rời khỏi gia đình, vào miền Nam và ở nhờ nhà bạn là Dương Thị Thu H. (ngụ tỉnh Bình Dương cũ).

Ngày 24/6/2022, T. và H. đón xe đến khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (tỉnh Bình Phước cũ) để tìm việc làm. Tại đây, cả hai nhìn thấy tin tuyển nhân viên cho một quán “trà sữa - quán nhậu” ở Bình Dương cũ với mức lương từ 7,5-8 triệu đồng/tháng nên gọi điện xin việc. Sau đó, một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) yêu cầu hai bé bắt taxi xuống Bình Dương và hứa sẽ thanh toán tiền xe.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CT

Khi đến nơi, người này đưa T. và H. đến một chung cư, gặp đôi nam nữ (chưa rõ lai lịch), thông báo cả hai sẽ làm việc tại quán karaoke. Người này cho biết, nếu không đồng ý, hai cháu phải trả lại tiền taxi. Do không có tiền, hai bé gái buộc phải chấp nhận và ký giấy cam kết nợ 39 triệu đồng/người. Số tiền trên được người đàn ông giải thích là chi phí làm giấy tờ để đi làm do các cháu chưa đủ tuổi lao động.

Khoảng 15h ngày 26/6/2022, một người tên Nguyễn Thị Thắm đến xem mặt và đồng ý nhận T. và H. vào làm nhân viên quán karaoke. Sau khi trả 78 triệu đồng cho người đàn ông không rõ lai lịch kia, Thắm đưa hai bé gái về nhà mình tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (cũ).

Về đến nơi, Thắm tiếp tục yêu cầu T. và H. ký “biên nhận tiền tạm ứng”, mỗi người 43 triệu đồng, đồng thời viết giấy “cam kết tự nguyện xin việc làm”.

Sau khi làm việc tại quán, hai bé gái xin về nhưng Thắm yêu cầu mỗi em phải có người thân mang 45 triệu đồng đến trả thì mới cho đi.

T. gọi điện cho một bạn học nhờ tìm người giúp đỡ. Người bạn này đã nhờ Nguyễn Văn Hoài can thiệp. Do trước đó Hoài được Nguyễn Ngọc Thiên (cậu ruột của Hoài) thuê tìm kiếm, tuyển mộ người Việt Nam đưa sang Campuchia làm việc, nên Hoài đã đồng ý.

Tuy nhiên, Hoài yêu cầu sau khi được chuộc ra, T. và H. phải sang Campuchia làm việc 6 tháng để trả nợ. Khi T. và H. đồng ý, Hoài báo cho Thiên để người này liên hệ với một người tên Lão Bản tại Campuchia.

Chiều 28/6/2022, Thiên tới trả tiền chuộc rồi đưa T. và H. tới một khách sạn, chụp hình hai em gửi cho Lão Bản. Dù hai bé gái chưa đủ 14 tuổi, không có giấy tờ tùy thân, nhưng Thiên vẫn nói sẽ lo thủ tục nhằm mục đích thu hồi tiền chuộc và hưởng hoa hồng từ Lão Bản.

Tuy nhiên, T. đã gọi điện cho anh họ mang tiền đến chuộc hai em về. Sau đó, anh họ của T. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngày 30/6/2022, Công an quận Bình Thạnh (cũ) đã bắt Thiên, Hoài sau đó giao cho Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Đối với Nguyễn Thị Thắm, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xử lý về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Đối với người đàn ông dẫn dụ cháu T. và H. bán cho Thắm và những đối tượng liên quan, hiện chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra và tại tòa hôm nay, Thiên, Hoài thừa nhận hành vi phạm tội. Thiên khai, mỗi người được Thiên đưa trót lọt sang Campuchia sẽ được trả công 150 USD và 3 triệu đồng tiền ăn uống.