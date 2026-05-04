Lindsey Hall, một nhà văn và cố vấn quan hệ công chúng vừa có bài chia sẻ thu hút sự chú ý trên nền tảng Substack. Cô cho biết đã chia tay bạn trai sau khi đọc lịch sử trò chuyện của anh với ChatGPT.

Theo đó, khi đang làm việc muộn tại nhà bạn trai, Hall mượn máy tính của anh để dùng ChatGPT hoàn thiện một email.

Nhìn sang cột lịch sử trò chuyện bên trái và thấy dòng chữ "Những vấn đề và sự không chắc chắn trong mối quan hệ", cô không khỏi tò mò và nhấp vào đọc.

“Tôi biết anh ấy không thích việc tôi nuôi ba con mèo và từng có lối sống du mục, tự do, nhưng không ngờ mức độ lại sâu sắc đến vậy. Đoạn trò chuyện tiêu cực và phán xét hơn tôi tưởng, thậm chí có phần công kích cá nhân”, nữ nhà văn viết. “Cuối cùng, câu nói khiến tôi không thể gạt bỏ khỏi tâm trí là: ‘Tôi chỉ không tự hào về cô ấy’”.

Câu chuyện của Lindsey Hall đang thu hút sự chú ý lớn sau khi đăng tải trên Substack. Ảnh: Lindsey Hall

ChatGPT sau đó khuyên anh nên cân nhắc việc chia tay. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng câu hỏi: "Tôi có nên yêu sau ba tháng rưỡi không?". Tính đến thời điểm Hall đọc được, cả hai đã hẹn hò khoảng năm tháng.

“Thật sự rất sốc và tổn thương khi thấy góc nhìn trần trụi về bản thân qua con mắt của người mà mình nghĩ là luôn quan tâm đến mình”, Hall tiếp tục.

Cô lập tức rời đi khi bạn trai vẫn đang ngủ. Đến hai giờ sáng, anh xuất hiện trước cửa nhà cô và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Khi nói rõ, anh biết chính xác cô đang đề cập đến điều gì.

Anh xin lỗi rối rít, cảm thấy tồi tệ và giải thích mình không có ý như vậy mà chỉ đang suy nghĩ mông lung.

“Chúng tôi tiếp tục quen nhau thêm hai, ba tháng nữa. Tôi đã cố gắng vượt qua nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi”, Hall kể lại.

Theo Hall, cô không hoàn toàn phản đối công nghệ này. Tuy nhiên, dùng nó cho công việc rất khác với việc trút bỏ những nhu cầu cảm xúc vào đó.

Ngay từ đầu, cô biết anh ấy có sử dụng công cụ này vì một số tin nhắn có vẻ được tạo tự động, rất lạnh lùng, máy móc. Cô cho rằng anh đang “khoán” việc tư duy cảm xúc cho một mô hình ngôn ngữ lớn.

Hall cũng thử giãi bày cảm xúc với chatbot nhưng sau 1-2 tuần quay lại với việc viết nhật ký vì không tin những gì công cụ này nói và không muốn phụ thuộc vào nó.

Dường như bạn trai của cô đã nạp vào toàn những điều tiêu cực về cô cho chatbot và kết quả tất yếu là được khuyên “nên rời bỏ”.

Chuyên gia quan hệ công chúng không ngờ bài viết của mình lại gây ra nhiều tranh cãi đến vậy.

Cô nhận vô số lời chỉ trích từ cộng đồng mạng vì đã xâm phạm quyền riêng tư của bạn trai. Phần lớn phụ nữ nhận xét việc dùng máy móc cho những chuyện như vậy là thảm hại, trong khi phái nam phản biện rằng vì họ không có ai để tâm sự.

Có vẻ như nam giới đang ngày càng xem các công cụ này như một nơi trút bầu tâm sự.

“Tôi không hối hận khi đọc đoạn chat của người yêu cũ, vì đằng nào chúng tôi cũng không thể tiến xa hơn. Nếu không có sự việc này, tôi có thể đã kéo dài mối quan hệ lâu hơn mức cần thiết trước khi quay lại vạch xuất phát. Tôi hy vọng chuyện này không xảy ra với nhiều người, dù chắc chắn nó sẽ ngày càng phổ biến”, Hall khép lại bài viết.

(Theo Insider)