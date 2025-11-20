1. Trận đấu cuối cùng trong năm 2025 của tuyển Việt Nam được kỳ vọng khởi sắc hơn so với những gì đã thể hiện trước đó. Niềm tin này có cơ sở bởi Lào đương nhiên chưa phải là đối thủ ngang tầm với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Đồng thời ĐKVĐ Đông Nam Á có sự trở lại của Xuân Son, chân sút hàng đầu khu vực sau 10 tháng dưỡng thương.

Những kỳ vọng ấy càng được thắp lên khi tuyển Việt Nam nhập cuộc với một tâm thế khá tự tin và tạo ra sự hưng phấn cho người hâm mộ bằng những đợt hãm thành thông qua các đường tấn công trực diện, cùng những pha phối hợp một - hai chạm nhanh, mang một diện mạo khá khác biệt so với những gì đã thấy.

Tuyển Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn trước tuyển Lào. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, sự hiệu quả và tính liền lạc trong lối chơi chưa cao, bởi một số vị trí thi đấu dưới sức. Điều này một phần được lý giải vì mặt sân không tốt và sự quyết tâm của đội chủ nhà.

Nhưng, đó chắc chắn là lý do khó có thể biện minh thỏa đáng cho việc tuyển Việt Nam một lần nữa không thể ghi bàn trong suốt 45 phút đầu tiên.

2. Người hâm mộ dường như đã quen với việc tuyển Việt Nam khó khăn trong việc ghi bàn ở hiệp đầu tiên dưới thời HLV Kim Sang Sik. Nhưng vấn đề lớn nhất trong trận này không nằm ở việc không có bàn thắng, mà nằm ở hiệu suất ghi bàn quá tệ của các chân sút.

Tiến Linh bỏ lỡ những cơ hội không thể nào ngon ăn hơn trong thời điểm mà đội nhà cần một bàn thắng nhằm giải toả áp lực. Đương nhiên, sự liền lạc trong lối chơi của tuyển Việt Nam là thấp. Sau một vài pha bóng đáng xem, phần còn lại của hiệp một là những bế tắc trước "chiếc xe buýt" do Lào dựng lên trước khung thành.

Nếu tuyển Lào không xuống sức (một điểm yếu muôn thuở) từ khoảng phút 60 trở đi, mọi thứ có lẽ đã khó khăn hơn cho tuyển Việt Nam thay vì có 2 bàn thắng của Xuân Son, Tuấn Hải thời điểm cuối trận đấu.

3. Về cơ bản, tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu tối thiểu là giành trọn 3 điểm. Nhưng xét trên phương diện lối chơi, sự thể hiện của nhiều vị trí trên sân chưa thực sự tốt.

Thế nên chiến thắng trước Lào chỉ đem lại vài điểm hài lòng: điểm số và sự trở lại suôn sẻ của Xuân Son. Ảnh: Hải Hoàng

Tuyển Việt Nam vẫn bỏ lỡ cơ hội dù là ngon ăn và sự bế tắc trong cách vận hành lẫn các phương án tấn công khiến người hâm mộ cảm thấy khó hài lòng.

Dẫu vậy, chiến thắng khó khăn vừa giành được cũng có những chi tiết đáng mừng, như việc Xuân Son chính thức trở lại sau chấn thương hay Tuấn Hải phần nào đó tìm được chính mình sau một thời gian mất hút.

Những niềm vui nhỏ này là thứ cần được giữ lại, nhưng để thực sự chinh phục được người hâm mộ thì thầy trò HLV Kim Sang cần phải thay đổi rất nhiều để những chiến thắng sau này trọn vẹn hơn.

(Nguồn clip: VTV)