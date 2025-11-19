Phòng ngự chặt chẽ, tuyển Lào gây ra rất nhiều khó khăn trước tuyển Việt Nam. Dù vậy, sau khi Xuân Son vào sân đầu hiệp 2, đội khách có được bàn thắng. Người lập công chính là Xuân Son từ chấm đá phạt đền, sau đó là tuyệt phẩm của Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0 cho "Những chiến binh sao vàng".

HLV Ha Hyeok Jun của Lào đánh giá: "Chúng tôi biết khả năng cao Xuân Son vào sân, và tôi nhắc lại điều này ở giờ giải lao với các cầu thủ. Nhưng tôi nói với họ không cần quá tập trung vào Xuân Son, hãy cứ thi đấu bình thường như ở hiệp 1".

Xuân Son ghi bàn từ chấm đá phạt đền. Ảnh: Hải Hoàng

Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra rất tiếc nuối khi Lào có một thế trận tốt, nhưng cũng thừa nhận việc thua tuyển Việt Nam là kết cục đã lường trước.

"Chúng tôi lường đến mọi khả năng từ phía tuyển Việt Nam, họ có thể đá 3 trung vệ hoặc 4 trung vệ và đổi sơ đồ giữa trận đấu. Lào chuẩn bị kỹ cho trận này nhưng tôi nghĩ đây vẫn là một thất bại của sự chuẩn bị. Các cầu thủ rất nỗ lực và tôi muốn cảm ơn tất cả. Họ đều cố gắng làm theo chỉ đạo, chỉ là chưa đạt đến trình độ mà tôi kỳ vọng", thuyền trưởng tuyển Lào nói.

"Bình thường Lào thua nhiều hơn thắng hay hòa, vì Việt Nam mạnh hơn và nền bóng đá Việt Nam cũng tổ chức giải lớn hơn, trong khi Lào chỉ có giải VĐQG 10 đội, cầu thủ không chuyên. Chúng tôi khuyến khích các cầu thủ chăm chỉ, không ngừng tiến bộ. Những kết quả như thắng Nepal, hòa Indonesia hay Thái Lan là thành quả của nỗ lực rút ngắn cách biệt so với các đội khác. Tôi mong bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận và giúp đỡ nỗ lực tiến lên của bóng đá Lào", HLV Ha Hyeok Jun chốt lại.

Video tuyển Việt Nam 2-0 Lào (nguồn VTV):