(Nguồn clip: VTV)
Ghi bàn: Xuân Son (68' pen), Tuấn Hải (90'+3)
Đội hình thi đấu
Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong
Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Vĩ (Hai Long 46'), Văn Đô (Gia Hưng 46'), Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long (Tuấn Hải 46'), Tiến Linh (Xuân Son 46')
Xuân Son khai thông thế bế tắc, Tuấn Hải tung siêu phẩm ấn định chiến thắng 2-0, giúp tuyển Việt Nam vượt qua Lào ở lượt áp chót bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
ĐT Việt Nam trong thế bế tắc, được hưởng quả phạt đền và tiền đạo Nguyễn Xuân Son không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội ĐKVĐ ASEAN Cup.