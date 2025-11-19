XEM VIDEO:

(Nguồn clip: VTV)

Ghi bàn: Xuân Son (68' pen), Tuấn Hải (90'+3)

Đội hình thi đấu

Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong

Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Vĩ (Hai Long 46'), Văn Đô (Gia Hưng 46'), Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long (Tuấn Hải 46'), Tiến Linh (Xuân Son 46')