Trong bối cảnh xung đột hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ tự động hóa, Nga đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của Robot Courier, một nền tảng không người lái mặt đất (UGV) đa năng, được thiết kế để hỗ trợ lực lượng bộ binh trong các nhiệm vụ nguy hiểm.

Với khả năng vượt qua địa hình phức tạp, tích hợp hỏa lực mạnh mẽ và khung gầm được cải tiến, Courier 2.0 không chỉ là một phương tiện vận chuyển mà còn là một "chiến binh" thực thụ trên chiến trường.

Sự ra đời của phiên bản mới này đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực robot quân sự, hứa hẹn thay đổi cách thức tác chiến truyền thống.

Hệ thống Courier cải tiến là một phương tiện không người lái bánh xích cỡ nhỏ, được trang bị cụm phóng tên lửa nhiệt áp Shmel gắn trên nóc, có khả năng thực hiện các đòn đánh tầm gần gây cháy hoặc tập trung sóng nổ thông qua khối phóng điều khiển từ xa có dẫn đường bằng cảm biến. (Nguồn ảnh: armyrecognition.com/Mạng xã hội Nga)

Robot Courier, hay còn gọi là Courier UGV (Kurier UGV), là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, được phát triển để đáp ứng nhu cầu thực tế từ các chiến dịch quân sự.

Phiên bản nâng cấp mới nhất Courier 2.0, tập trung vào việc cải thiện khả năng cơ động, độ tin cậy và sức mạnh hỏa lực.

Theo các nguồn tin từ các trang chuyên về quân sự như Army Recognition và Defence Blog, robot này đã được triển khai trên thực địa, chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ tấn công và logistics.

Thiết kế tổng thể của Courier 2.0 giữ nguyên phong cách nhỏ gọn, với chiều dài chỉ khoảng 1.4 mét và trọng lượng khoảng 250kg, giúp nó dễ dàng di chuyển qua các khu vực chật hẹp hoặc bị phá hủy nặng nề.

Một trong những điểm nổi bật nhất của phiên bản nâng cấp là khung gầm được thiết kế lại hoàn toàn. Khung gầm kiểu tracked (gầm cặp) lấy cảm hứng từ xe tăng, với mũi hình nêm giúp robot dễ dàng vượt qua chướng ngại vật thấp như bùn lầy, địa hình gồ ghề hoặc các khu vực rừng rậm.

Courier được trang bị tám ống phóng RPO-A Shmel – súng phun lửa bộ binh dùng một lần. Nguồn ảnh: militaeraktuell.at

Các nguồn từ Topwar.ru và kênh 1 (Первый канал) nhấn mạnh rằng khung gầm này được trang bị hai động cơ điện công suất 4.4 kW mỗi cái, cho phép robot đạt tốc độ lên đến 25 km/h trên địa hình bằng phẳng.

Điều này không chỉ tăng cường tính cơ động mà còn giảm tiếng ồn, giúp Courier 2.0 hoạt động lén lút hơn so với các phương tiện truyền thống.

Hơn nữa, hệ thống điện tử sáng tạo được tích hợp, bao gồm camera trước và sau, cho phép điều khiển từ xa một cách chính xác, ngay cả trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Sự cải tiến này làm cho robot trở nên đáng tin cậy hơn trên địa hình phức tạp, nơi mà con người khó tiếp cận mà không gặp rủi ro cao.

Về mặt hỏa lực, Courier 2.0 thực sự là một bước tiến vượt bậc so với các phiên bản trước. Robot được trang bị đa dạng vũ khí, từ súng máy hạng nặng như Kord hoặc PKTM/NSVT, đến súng phóng lựu AGS-17 và tên lửa chống tăng RPG-7.

HTPK Courier đang hoạt động trên bãi thử bắn phủ tuyết trắng. Nguồn ảnh: militaeraktuell.at

Đặc biệt, phiên bản nâng cấp tích hợp cụm phóng tên lửa thermobaric Shmel với 8-10 ống phóng, mang sức mạnh hủy diệt lớn đối với các công sự kiên cố hoặc mục tiêu ẩn náu trong địa hình rừng rậm.

Theo Army Recognition, module Shmel này cho phép robot tấn công tầm gần hiệu quả, biến nó thành một nền tảng hỗ trợ hỏa lực di động.

Ngoài ra, Courier 2.0 còn có khả năng rải mìn và sử dụng laser chống mìn, tăng cường vai trò trong các nhiệm vụ phá hoại hoặc bảo vệ.

Tất cả các hệ thống vũ khí này đều được điều khiển từ xa, giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ và cho phép tích hợp vào các chiến dịch phối hợp với lực lượng bộ binh.

Khả năng vượt địa hình phức tạp là yếu tố then chốt khiến Courier 2.0 nổi bật. Với thiết kế thấp gọn và khung gầm tracked, robot có thể di chuyển qua bùn lầy, địa hình bị phá hủy hoặc các khu vực có địa hình gồ ghề mà không gặp khó khăn lớn.

НРТК Courier/Kurier trên thao trường cuộc tập trận "Селенга-2025". Ảnh: Telegram/Dambiev/Topwar

Militär Aktuell cho biết Nga dự kiến triển khai tới 1.500 đơn vị UGV Kurier trong năm nay, nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc chinh phục tuyến đầu.

Tuy nhiên, robot vẫn tồn tại một số hạn chế, chẳng hạn như dễ bị ảnh hưởng bởi drone FPV (First Person View), đòi hỏi phải có biện pháp bảo vệ thêm như lưới chắn hoặc hệ thống chống drone.

Dù vậy, sự kết hợp giữa tính cơ động cao và hỏa lực mạnh mẽ đã biến Courier 2.0 thành một công cụ không thể thiếu trong chiến tranh hiện đại.

Từ góc độ công nghệ, Courier 2.0 đại diện cho sự hội tụ của nhiều lĩnh vực tiên tiến. Hệ thống điều khiển sử dụng công nghệ điện tử hiện đại, với khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa một phần các nhiệm vụ như định vị và tránh chướng ngại vật.

Khung gầm điện không chỉ thân thiện với môi trường hơn mà còn giảm nhu cầu bảo dưỡng so với động cơ đốt trong.

Рамблер/Новости nhấn mạnh rằng phiên bản nâng cấp đã cải thiện độ tin cậy tổng thể, giúp robot hoạt động ổn định hơn trong điều kiện khắc nghiệt.

Điều này phản ánh chiến lược của Nga trong việc phát triển các hệ thống không người lái, nhằm giảm thiểu tổn thất nhân mạng và tăng hiệu quả tác chiến.

Trong tương lai, Courier 2.0 có thể được mở rộng ứng dụng ngoài lĩnh vực quân sự, chẳng hạn như trong cứu hộ thiên tai hoặc khám phá địa hình nguy hiểm.

Tuy nhiên, hiện tại, trọng tâm vẫn là vai trò trên chiến trường, nơi mà robot này đã chứng minh giá trị qua các chiến dịch thực tế.

Với thông số kỹ thuật ấn tượng như trọng lượng nhẹ, tốc độ cao và hỏa lực đa dạng, Courier 2.0 không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là biểu tượng cho sự tiến bộ trong lĩnh vực robot quân sự Nga.

Phiên bản nâng cấp của Robot Courier đại diện cho đỉnh cao của công nghệ UGV, với khung gầm cải tiến, hỏa lực mạnh mẽ và khả năng thích ứng địa hình phức tạp.

Sự phát triển này không chỉ nâng cao năng lực quân sự mà còn mở ra hướng đi mới cho các hệ thống tự động hóa trong tương lai.