Khói bốc lên sau khi máy bay chiến đấu Thái Lan không kích Poipet. Ảnh: Quân đội Thái Lan.

Báo Bangkok Post dẫn tin từ Không quân Thái Lan cho hay cuộc oanh tạc diễn ra sau khi họ phát hiện sự di chuyển của các vũ khí hạng nặng trong khu vực, đặc biệt là hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 đã được sử dụng nhiều lần trong các vụ tấn công vào lãnh thổ Thái Lan.

Ông Chakkrit Thammavichai, người phát ngôn của Không quân Thái Lan ngày 18/12 cho biết, chiến dịch không kích diễn ra vào khoảng 11h sáng cùng ngày. Mục tiêu là một kho vũ khí và trung tâm hậu cần được sử dụng để chứa tên lửa BM-21, loại tên lửa mà các lực lượng Campuchia trước đây đã sử dụng để tấn công các đơn vị quân đội Thái Lan và khu vực dân cư.

Theo phát ngôn viên Không quân Thái Lan, tình báo nước này xác nhận tên lửa BM-21 đang được vận chuyển ra vào khu vực và đánh giá trên đã dẫn đến quyết định tiến hành chiến dịch không kích. Không quân Thái Lan nhấn mạnh không có thiệt hại về dân thường và không có thương vong không cần thiết.

Phát biểu sau các cuộc không kích của máy bay F-16 ở Poipet, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Nattaphon Narkphanit khẳng định các hoạt động trên khắp 7 tỉnh của Campuchia là "hành động tự vệ tương xứng" và Bangkok sẽ tiếp tục các hoạt động như vậy cho tới khi Campuchia "chấm dứt rõ ràng và nhất quán các hành động thù địch".

Tính đến ngày 18/12, 21 binh sĩ Thái Lan đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Báo Khmer Times dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin, một chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan đã thả 2 quả bom xuống xã Phsar Kandal ở thành phố Poipet, khiến người dân phải tháo chạy khỏi khu vực.

Nhà chức trách Campuchia này đã lên án hành động quân sự của Thái Lan, kêu gọi nước láng giềng ngay lập tức chấm dứt mọi "hoạt động thù địch, rút ​​quân khỏi lãnh thổ Campuchia và kiềm chế các hành vi gây hấn".

Chính quyền Poipet đã bác bỏ các thông tin do truyền thông Thái Lan đăng tải rằng quân đội và vũ khí hạng nặng đã được triển khai trong thành phố. Ngoài ra, nhà chức trách Campuchia cũng khẳng định Poipet là một trung tâm thương mại và kinh tế, không phải là khu vực chiến sự và không có căn cứ quân sự hay kho vũ khí nào.