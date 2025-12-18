Báo Khmer Times dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, lúc 9h51 sáng 18/12, quân đội Thái Lan đã triển khai chiến đấu cơ F-16 thực hiện nhiệm vụ ném bom khu vực Phnom Kmoch. Cuộc không kích thứ 2 diễn ra lúc 10h7, nhằm vào khu vực Peak Sbeak. Tới 11h6, chiến đấu cơ F-16 tiếp tục thả 2 quả bom xuống khu vực Poipet ở tỉnh Banteay Maenchey.

Campuchia cáo buộc Thái Lan liên tiếp không kích. Video: Khmer Times

Theo nhà chức trách Campuchia, các lực lượng vũ trang nước này vẫn "kiên định, dũng cảm và hoàn toàn cảnh giác khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc".

Thái Lan giành lại quyền kiểm soát Ban Nong Ri

Hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 17/12 xác nhận, lực lượng thủy quân lục chiến của nước này đã thành công trong việc đẩy lùi quân Campuchia ra khỏi lãnh thổ và giành lại quyền kiểm soát khu vực Ban Nong Ri thuộc tỉnh Trat sau nhiều ngày giao tranh.

Báo Nation dẫn lời ông Parach Rattanachaiphan, phát ngôn viên của Hải quân Thái Lan cho hay, Bộ Tư lệnh biên phòng khu vực Chanthaburi và Trat cùng với sự hỗ trợ của Lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến đã tiến hành chiến dịch tại Ban Nong Ri, ở tiểu khu Chamrak thuộc huyện Muang. Khu vực này đã bị đe dọa từ đầu tháng 12, buộc Thái Lan phải có phản ứng quân sự chung.

Lính Thái Lan kéo cờ tại Ban Nong Ri, tỉnh Trat sau khi đánh bật lực lượng Campuchia. Video: The Nation

Ông Parach tuyên bố, chiến dịch bắt đầu vào rạng sáng 9/12, với sự phối hợp của không quân. Sau nhiều ngày căng thẳng, các lực lượng Thái Lan đã bảo đảm an ninh khu vực và lập lại ổn định ở khu vực biên giới.

Hải quân Thái Lan nhấn mạnh nhiệm vụ được thực hiện nghiêm ngặt theo luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân quyền. Lực lượng này cho biết đang nỗ lực phối hợp nhằm "bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh và bảo vệ dân thường sống gần biên giới".

Ông Parach cho biết thêm, tất cả các đơn vị hải quân và không quân Thái Lan đã được huy động để đảm bảo hòa bình và ngăn chặn các cuộc xâm nhập tiếp theo.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri, Campuchia đang gia tăng việc bắn tên lửa và đạn pháo vào các khu vực dân cư dọc biên giới với Thái Lan. Chỉ riêng trong ngày 17/12, Campuchia đã bắn hơn 120 tên lửa từ bệ phóng BM-21 vào các mục tiêu dân sự ở tỉnh Sa Kaeo.

Hiện, cả Campuchia và Thái Lan đều chưa bình luận gì về tuyên bố của đối phương.