Trung tâm du khách phải đóng cửa do không có ngân sách hoạt động. Ảnh: NY Times

Theo RT, bắt đầu từ sáng 31/1 các bộ Chiến tranh, Giáo dục, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, An ninh Nội địa, Nhà ở và Phát triển Đô thị, Lao động, Ngoại giao, Giao thông vận tải và Tài chính Mỹ đã bị cắt giảm ngân sách liên bang. Văn phòng Tổng thống và Tòa án Tối cao cũng bị ảnh hưởng. Tất cả các cơ quan liên bang khác đã được phân bổ ngân sách.

Mặc dù Thượng viện đã thông qua gói ngân sách trị giá 1,2 nghìn tỷ USD vào tối 30/1 nhưng gói này vẫn cần sự chấp thuận của Hạ viện rồi mới thành luật. Dự kiến ​​tới thứ Hai (2/2), các hạ nghị sĩ mới trở lại Washington, dẫn đến tình trạng chính phủ đóng cửa một phần cho đến lúc đó.

Theo hãng tin Anadolu, sau khi các đặc vụ liên bang ở bang Minnesota bắn chết công dân Mỹ Alex Pretti – vụ chết người thứ hai do các nhân viên thực thi luật nhập cư gây ra trong tháng này, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông và các đảng viên Dân chủ khác sẽ không ủng hộ gói cứu trợ nếu điều khoản phân bổ ngân sách bao gồm tiền cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) không bị loại bỏ. Đảng Dân chủ kêu gọi thiết lập một quy tắc ứng xử cho các nhân viên ICE và yêu cầu các nhân viên liên bang phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

Mùa thu năm ngoái, chính phủ liên bang Mỹ đã trải qua đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử, kéo dài khoảng 43 ngày. Thời gian đóng cửa kết thúc vào giữa tháng 11/2025 khi Hạ viện thông qua dự luật cấp ngân sách cho chính phủ đến ngày 30/1/2026.