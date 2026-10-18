Nêu một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị đã chỉ đạo trong quý 4 hoàn thiện đề án vị trí việc làm, giao biên chế, chính sách tiền lương và phụ cấp.

Ngày 18/10, Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, phát biểu tại tổ TP.Quảng Ninh, TP. Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, có cả khó khăn lẫn thách thức nhưng tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn đạt mức cao so với cùng kỳ năm trước.

Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, từ giáo dục, y tế, đi lại cho đến tiền lương và phụ cấp.

Thực tiễn đó khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, yếu tố then chốt là việc tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế từ phía Quốc hội ngay từ những năm cuối nhiệm kỳ khóa 15, đến các kỳ họp của Quốc hội khóa 16.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại tổ. Ảnh: Media Quốc hội

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, chưa bao giờ tốc độ và tinh thần quyết tâm sửa đổi thể chế quyết liệt như hiện nay, làm việc ngày đêm để "vướng ở đâu tháo gỡ ngay ở đó". Đây là một trong những đóng góp rất quan trọng và tích cực vào tốc độ tăng trưởng vừa qua.

Với mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, để đạt kế hoạch đề ra, cần phấn đấu tăng trưởng trên 12% trong những tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, mới có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số.

Trung ương đã ban hành kết luận, Chính phủ đã họp và ban hành nghị quyết cùng chương trình hành động chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. "Chúng ta đã có đầy đủ căn cứ, điều kiện, cơ sở và nguồn lực để thực hiện thành công", Thường trực Ban Bí thư chia sẻ.

Một vấn đề cần đặc biệt quan tâm là áp lực lạm phát, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, "dù tăng trưởng bao nhiêu đi chăng nữa mà lạm phát tăng theo thì không còn nhiều ý nghĩa, vì giá cả tăng sẽ làm đời sống nhân dân gặp khó khăn", bằng mọi giá phải kiểm soát lạm phát dưới mức 4,5%.

Ông đề nghị phải rà soát và kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, nước để phòng chống lạm phát.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ Tài chính báo cáo chính xác số tiền tạm ứng đầu tư công hiện chưa triển khai thực hiện. Đối với các chương trình, dự án chậm tiến độ, cần chủ động điều chỉnh, chuyển phân bổ vốn sang các dự án khác.

Đối với áp lực về lãi suất, Trung ương và Chính phủ đang chỉ đạo nỗ lực giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn, mặc dù đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

Nhấn mạnh kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập và thu hút nguồn lực đầu tư, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần khẩn trương có chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai và nguồn vốn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng "nói rất tốt, rất hay nhưng làm không được”.

Một việc rất quan trọng cần tập trung hoàn thành trong quý 4/2026 là đề án vị trí việc làm, giao biên chế, chính sách tiền lương và phụ cấp.

Thường trực Ban Bí thư nhìn nhận hiện nay có nơi chế độ tiền lương còn rất bấp bênh, lương rất thấp. Trong khi cán bộ, công chức cấp xã mới được tăng phụ cấp lên 55%; công chức một số bộ, ngành vẫn ở mức lương cơ bản, trên dưới chục triệu đồng.

Ông nêu thêm, những vấn đề này Bộ Chính trị đang chỉ đạo phải làm ngay để bảo đảm đến đầu năm 2027 có được hệ thống biên chế, chế độ tiền lương và phụ cấp rành mạch.

Cán bộ phải "quyết đoán", "quyết liệt", "quyết tâm"

Tại tổ TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, nền tảng tăng trưởng kinh tế chưa thực sự vững chắc, tính bền vững chưa cao. Cùng với đó, áp lực lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh giá cả hàng hóa thế giới diễn biến phức tạp, có thể tác động trực tiếp đến thị trường trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công tác điều hành giá cả từ nay đến cuối năm phải hết sức thận trọng, chủ động kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, không để biến động giá cả gây sức ép lên lạm phát, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống nhân dân.

Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác tại địa phương, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc tạm ứng vốn cho các nhà thầu; bảo đảm giải ngân phải gắn với khối lượng công việc thực tế, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán, tránh tình trạng giải ngân trên sổ sách nhưng không tương xứng với kết quả thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu giải pháp giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp tiếp cận vốn, phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, người đứng đầu, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể; từ năm 2027 đẩy mạnh đánh giá theo các chỉ số kết quả công việc (KPI).

Cho rằng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả công việc cụ thể và thời hạn hoàn thành rõ ràng.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cán bộ phải "quyết đoán", "quyết liệt", "quyết tâm", nhưng quan trọng là phải "quyết làm".