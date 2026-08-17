Tờ Pakistan Today ngày 16/8 đưa tin, Ngoại trưởng Taliban Amir Khan Muttaqi mới đây đã đề xuất khôi phục quan hệ với Mỹ trong một bài phỏng vấn với New York Times.

"Chúng tôi cho rằng xung đột đã khép lại. Từ nay, hai bên nên xây dựng quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, qua đó mở ra một chương mới của sự hợp tác tích cực. Mỹ có thể mở lại đại sứ quán, duy trì hiện diện ngoại giao và đầu tư vào nguồn khoáng sản dồi dào, các đập thủy điện và hệ thống đường sá của Afghanistan", ông Muttaqi cho biết.

Ngoại trưởng Taliban Amir Khan Muttaqi. Ảnh: ANI

Tuyên bố công khai của một trong những quan chức cấp cao nhất Taliban là nỗ lực mới nhất và trực tiếp nhất của chính quyền Afghanistan nhằm thoát khỏi tình trạng cô lập ngoại giao, dù những tiến triển trong việc giành được sự công nhận chính thức của cộng đồng quốc tế vẫn còn hạn chế.

Trong năm qua, Taliban đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Nga, hoàn tất hàng chục thỏa thuận thương mại với các nước láng giềng Trung Á, như Uzbekistan và có các cuộc gặp với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Bên cạnh đó, chính quyền này cũng hợp tác với các nước châu Âu trong nỗ lực trục xuất người di cư Afghanistan.

Tuy vậy, giới quan sát nhận định rằng những nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ thực chất với Washington của Taliban không thể nhanh chóng đạt được kết quả. Trước đó, Taliban đã bác bỏ một số yêu cầu công khai của Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc khôi phục quyền kiểm soát của Mỹ đối với căn cứ không quân Bagram, nơi lực lượng Mỹ đóng quân trong hai thập niên; trao trả số vũ khí Mỹ bỏ lại tại Afghanistan; và trả tự do cho một công dân Mỹ.