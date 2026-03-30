Theo RT, giới chức Pakistan và Afghanistan ngày 30/3 đã xác nhận về việc các cuộc giao tranh bùng phát trở lại ở biên giới cách đây một ngày. Đụng độ chủ yếu xảy ra ở tỉnh Kunar (Afghanistan) và khu vực biên giới Bajaur của Pakistan và cả hai bên đều sử dụng các hệ thống pháo hạng nặng.

Phía Afghanistan cáo buộc pháo kích từ Pakistan đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, các quan chức an ninh Pakistan khẳng định họ chỉ đáp trả sau khi bị tấn công trước, đồng thời phủ nhận việc nhắm vào mục tiêu dân sự. Tình trạng leo thang xảy ra sau một giai đoạn ngừng bắn tạm thời liên quan đến dịp lễ Eid, vốn được kỳ vọng có thể hạ nhiệt tình hình.

Trên thực tế, căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng mạnh kể từ cuối tháng 2, khi Pakistan tiến hành không kích lãnh thổ Afghanistan, tuyên bố nhắm vào các nhóm vũ trang khủng bố mà Islamabad cho là đang được Taliban hỗ trợ. Chính quyền Taliban tại Kabul đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời lên án các cuộc tấn công là vi phạm chủ quyền.

Đáng chú ý, các cuộc giao tranh ở biên giới xảy ra vào ngày 29/3, trùng với thời điểm Pakistan đang tổ chức cuộc gặp 4 bên cấp Ngoại trưởng với Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ảrập Xê-út để thảo luận về giải pháp hạ nhiệt ở Trung Đông. Trong cuộc gặp, Pakistan được cho là đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran.