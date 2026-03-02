Nhân viên an ninh Taliban tuần tra dọc biên giới Pakistan-Afghanistan. Ảnh: EPA

Theo báo Straits Times và hãng tin BBC, các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Pakistan đã nhắm trúng các đồn quân sự, trụ sở và kho đạn dược của Taliban ở nhiều khu vực dọc biên giới Afghanistan. Chiến dịch của Pakistan diễn ra sau khi quân Afghanistan tấn công lực lượng biên phòng của nước láng giềng.

Cả hai nước đều xác nhận đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc giao tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan còn cho rằng đó là một "cuộc chiến công khai".

Căng thẳng leo thang kể từ khi Pakistan không kích 7 khu trại và nơi ẩn náu của các phần tử bị cáo buộc là khủng bố ở Afghanistan vào cuối tuần trước. Trước đó, hồi tháng 10/2025, các cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước đã khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng. Hành động thù địch chấm dứt và lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập sau khi các cuộc đàm phán diễn ra với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ảrập Xêút.

Lý do Pakistan và Afghanistan bất đồng

Pakistan hoan nghênh Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021, với việc Thủ tướng Pakistan lúc bấy giờ Imran Khan tuyên bố người Afghanistan đã “phá bỏ xiềng xích nô lệ”. Tuy nhiên, Islamabad sớm nhận ra chính quyền Taliban không hợp tác như họ mong đợi.

Islamabad cho biết lãnh đạo của nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và nhiều chiến binh của nhóm đang đóng quân tại Afghanistan. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tìm kiếm độc lập cho tỉnh Balochistan ở tây nam Pakistan cũng sử dụng Afghanistan làm nơi trú ẩn an toàn.

Theo tổ chức giám sát toàn cầu AFTO, kể từ năm 2022, các cuộc giao tranh đã gia tăng hàng năm khi TTP và lực lượng nổi dậy Baloch tăng cường tấn công. Kabul đã nhiều lần phủ nhận việc cho phép các phần tử nổi dậy sử dụng lãnh thổ để mở các cuộc tập kích vào Pakistan. Chính quyền Taliban tại Afghanistan cũng cáo buộc Pakistan chứa chấp các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, Islamabad đã phủ nhận cáo buộc.

Pakistan tin thỏa thuận ngừng bắn không kéo dài do các cuộc tấn công liên tục của các nhóm quân ở Afghanistan vào Pakistan. Kể từ đó, các cuộc đụng độ và đóng cửa biên giới giữa hai nước liên tục diễn ra, làm gián đoạn thương mại và đi lại dọc biên giới.

Ngòi nổ gây ra các cuộc đụng độ mới nhất

Một ngày trước các cuộc tấn công Afghanistan cuối tuần trước, các nguồn tin an ninh Pakistan tiết lộ họ có “bằng chứng không thể chối cãi” rằng các phần tử cực đoan ở Afghanistan đứng sau làn sóng tấn công và đánh bom tự sát nhắm vào quân đội và cảnh sát Pakistan gần đây.

Các nguồn tin đã liệt kê 7 cuộc tấn công đã được lên kế hoạch hoặc đã diễn ra thành công kể từ cuối năm 2024 của các phần tử cực đoan được cho có liên quan đến Afghanistan. Theo các nguồn tin an ninh Pakistan, một vụ tấn công tuần trước do một công dân Afghanistan thực hiện, đã khiến 11 nhân viên an ninh và 2 thường dân thiệt mạng tại quận Bajaur. Tổ chức TTP đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

TTP được một số nhóm quân hoạt động ở tây bắc Pakistan thành lập năm 2007. Nhóm này thường được biết đến với tên gọi Taliban Pakistan. Họ đã tấn công các khu chợ, nhà thờ Hồi giáo, sân bay, căn cứ quân sự, đồn cảnh sát cũng như chiếm giữ lãnh thổ dọc biên giới với Afghanistan và sâu bên trong Pakistan, bao gồm cả Thung lũng Swat.

TTP cũng sát cánh với Taliban Afghanistan để chống lại lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan và chứa chấp các tay súng Afghanistan ở Pakistan.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Các nhà phân tích cho rằng Islamabad có khả năng sẽ tăng cường chiến dịch quân sự, trong khi Kabul sẽ trả đũa dưới hình thức đột kích vào các trạm biên giới và tiến hành nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới hơn vào các lực lượng an ninh Pakistan.

Trên lý thuyết, năng lực quân sự giữa hai bên có sự chênh lệch lớn. Với 172.000 quân, lực lượng của Taliban chưa bằng 1/3 quân số của Pakistan. Theo dữ liệu năm 2025 từ Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế, lực lượng vũ trang Pakistan gồm hơn 600.000 quân tại ngũ, có hơn 6.000 xe bọc thép và hơn 400 máy bay chiến đấu. Quốc gia này cũng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngược lại, chính quyền Taliban ở Afghanistan chỉ sở hữu 6 máy bay và 23 trực thăng, tình trạng không được tiết lộ và cũng không có máy bay chiến đấu hay lực lượng không quân hiệu quả.