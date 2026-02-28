Theo Al Jazeera, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Allison Hooker ngày 27/2 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan về các cuộc giao tranh mới đây với Afghanistan.

"Tôi xin gửi lời chia buồn tới Ngoại trưởng Amna Baloch và người dân Pakistan về những thương vong trong các cuộc đụng độ mới nổ ra. Mỹ vẫn đang theo dõi sát sao tình hình và luôn ủng hộ quyền tự vệ của Pakistan trước các cuộc tấn công của Taliban", bà Hooker cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã cáo buộc chính quyền Taliban "không tuân thủ các cam kết chống khủng bố", nhận định rằng Afghanistan đã tạo điều kiện để các phần tử cực đoan thực hiện các hành động tấn công tàn bạo.

Binh lính Pakistan ở biên giới. Ảnh: TASS

Trong ngày 27/2, quân đội Pakistan đã thực hiện chiến dịch không kích nhắm vào thủ đô Kabul và một số khu vực khác ở Afghanistan. Đây được coi là động thái đáp trả việc Taliban phát động các cuộc tấn công gần biên giới vào ngày 26/2.

Ở thời điểm hiện tại, cả hai bên đang đưa ra những báo cáo trái ngược về thương vong trong các cuộc giao tranh. Phía quân đội Pakistan khẳng định rằng nước này đã khiến hơn 274 tay súng Afghanistan thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Trong khi đó, đại diện chính quyền Taliban nói rằng Pakistan đã mất 55 binh lính và 19 chốt quân sự ở biên giới.

Trước nguy cơ xung đột leo thang nhanh chóng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng Bắc Kinh đang xây dựng các kênh trung gian hòa giải, sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm làm dịu tình hình.

Cùng ngày 27/2, chính phủ Nga đã kêu gọi Afghanistan và Pakistan ngay lập tức ngừng các cuộc đụng độ xuyên biên giới, giải quyết khác biệt thông qua đàm phán, đồng thời cho biết sẵn sàng xem xét làm trung gian hòa giải nếu hai bên yêu cầu. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định Tehran sẵn sàng hỗ trợ Afghanistan và Pakistan tiến hành đối thoại.