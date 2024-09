SỰ XUẤT HIỆN VÀ THAY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ LIÊN TỤC

Bão số 3 Yagi là cơn bão rất đặc biệt, bão hình thành phía Đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17; khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16-17.

Đường Hoàng Quốc Việt (Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) ngổn ngang. Đây là nơi tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn sang trọng ven biển. Ảnh: Thạch Thảo.

"Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến tỉnh Thanh Hóa lên đến 26 tỉnh, thành phố và gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ", Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, chưa có cơn bão nào đi vào Biển Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão.

Bão số 3 cũng có quá trình mạnh lên rất nhanh, từ thời điểm vào Biển Đông (ngày 2/9) cấp 8, đến hơn 2 ngày sau bão đã mạnh thêm tới 8 cấp, đạt cấp siêu bão vào ngày 5/9. Điều này là tương đối hiếm gặp đối với bão trên Biển Đông.

CHẠY ĐUA ỨNG PHÓ VỚI CẤP ĐỘ CAO NHẤT

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), công tác phòng, chống thiên tai luôn được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ sớm từ xa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, liên tiếp ban hành 3 công điện khẩn để chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương, tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Quảng Ninh. Ảnh: Thạch Thảo

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên tục có cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và 28 tỉnh, thành phố Bắc Bộ đến tỉnh Hà Tĩnh và trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo tại 4 tỉnh ven biển từ tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, ngày 7/9, Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại Hải Phòng và giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo ứng phó với bão tại Quảng Ninh.

Đến ngày 8/9, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng họp trực tuyến và trực tiếp với các Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đến Thanh Hoá để chỉ đạo công tác khắc phục khẩn cấp hậu quả cơn bão số 3.

Để đối phó với cơn bão Yagi, lực lượng chức năng đã huy động 457.469 người ứng phó với siêu bão Yagi. Trong đó, có lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đồng thời, quân đội cũng huy động 10.124 phương tiện (403 xe đặc chủng, 4.773 ô tô, 4.942 tàu thuyền, 6 máy bay) sẵn sàng ứng phó siêu bão số 3.

CƠN BÃO MẠNH NHẤT 30 NĂM

Tính đến 17h30 ngày 8/9, bão số 3 đã làm 22 người chết và mất tích, 229 người bị thương, 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Hàng chục thuyền bè neo đậu ven bờ biển Hạ Long (Quảng Ninh) đã bị sóng đánh chìm. Ảnh: Thạch Thảo

Bão đã làm các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

Ngoài ra, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội…

Về nông nghiệp, bão Yagi cũng làm 109.382 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại; 17.921 ha hoa màu bị ngập úng và 6.902 ha cây ăn quả bị hư hại. Đồng thời, trên 1.100 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi (chủ yếu ở Quảng Ninh).

CẢNH TƯỢNG CHƯA TỪNG CÓ Ở ĐƯỜNG PHỐ THỦ ĐÔ

Tối 7/9, tâm bão Yagi quét qua Thủ đô gây mưa to và giông lốc suốt 7 tiếng. Gió bão giật cấp 10, mạnh chưa từng có 30 năm qua khiến cây đổ la liệt khắp TP Hà Nội.

Sau một đêm bão Yagi quần thảo, đường phố Hà Nội tan hoang với hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái tôn. Bão lớn, cây đổ gây mất điện hàng loạt các khu dân cư cả trong nội thành lẫn ngoại thành Hà Nội.

“Sống ở Hà Nội gần 30 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến trận bão lớn gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy”, anh Hoàng Anh Minh, nhà ở Tây Hồ chia sẻ.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ trên đường phố Hà Nội sau bão. Ảnh: Đình Hiếu

Tại cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng sáng 8/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, có khoảng 17.000 cây gãy đổ trên địa bàn. Trong đó, hàng loạt cây cổ thụ gãy đổ ngổn ngang gây chia cắt các tuyến đường trong nội thành.

Bão Yagi quét qua Thủ đô làm 3 người thiệt mạng, 8 người bị thương. TP Hà Nội ghi nhận 274 nhà dân và công trình khác bị tốc mái nhà lợp tôn, 4 nhà mái tôn bị sập, nhiều cột điện bị đổ. Ngoài ra còn có gần 100 ô tô, xe máy bị hư hỏng.

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão Yagi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài lưu ý các đơn vị liên quan phải tuyệt đối giữ an toàn trong quá trình khắc phục hậu quả do bão gây ra. Duy trì lực lượng và phương tiện xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt là tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, sở ngành không được chủ quan ngay cả khi bão đã đi qua. Tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ những địa bàn, hộ dân bị thiệt hại nặng, nhất là các gia đình, cơ sở bị đổ sập nhà ở, công trình xây dựng.