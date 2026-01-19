Không chỉ tiết lộ đủ bốn màu chính của Galaxy S26 Ultra, nguồn tin này còn trùng khớp hoàn toàn với báo cáo trước đó, khiến giới quan sát tin rằng đã gần như chính xác cách Samsung sẽ đặt tên và định vị các tùy chọn màu cho sản phẩm chủ lực của mình.

Các màu mới dự kiến của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Notebookcheck

Rò rỉ màu sắc từ các khay SIM

Theo thông tin vừa xuất hiện, các khay SIM của Galaxy S26 Ultra đã bị phát hiện trong chuỗi cung ứng và chính những chi tiết tưởng như rất nhỏ này lại vô tình hé lộ màu sắc hoàn thiện của thiết bị. Trong cách gọi đơn giản nhất, bốn màu được xác nhận bao gồm đen, trắng, xanh dương và tím. Đây đều là những gam màu quen thuộc với người dùng smartphone cao cấp.

Các khay SIM cho thấy bốn tùy chọn màu sắc của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Ice Universe

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Samsung không chỉ dừng lại ở những tên gọi cơ bản. Dựa trên rò rỉ trước đó, hãng nhiều khả năng sẽ sử dụng các tên thương mại mang tính hình ảnh và cảm xúc hơn cho Galaxy S26 Ultra. Cụ thể, bốn tùy chọn màu được cho là sẽ mang tên Black Shadow, White Shadow, Galactical Blue và Ultraviolet.

Việc các rò rỉ độc lập lại trùng khớp với nhau cho thấy khả năng rất cao đây chính là những màu sắc “chính thức” sẽ xuất hiện khi Galaxy S26 Ultra ra mắt.

Dĩ nhiên, danh sách này chưa bao gồm các màu độc quyền bán online, vốn là chiến lược quen thuộc của Samsung trong vài năm trở lại đây.

Bốn màu chủ đạo cho flagship Android cao cấp nhất

Black Shadow và White Shadow tiếp tục phản ánh triết lý thiết kế quen thuộc của Samsung: sang trọng, trung tính và phù hợp với đa số người dùng. Màu đen và trắng luôn là lựa chọn an toàn, đặc biệt với dòng Ultra, nơi đối tượng khách hàng thường ưu tiên sự cao cấp, chuyên nghiệp và bền dáng theo thời gian.

Nhiều người tỏ ra hài lòng khi Samsung vẫn giữ lại màu đen cho chiếc flagship mạnh nhất của mình. Đây là điều mà Apple đã không làm với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, khi cả hai đều không còn tùy chọn màu đen truyền thống.

Một số ý kiến cho rằng Apple cố tình loại bỏ màu đen nhằm hướng người dùng sang iPhone Air – dòng máy được định vị trẻ trung và thời trang hơn. Dù chiến lược này có thể mang lại lợi ích về mặt marketing, nó cũng khiến không ít khách hàng trung thành cảm thấy hụt hẫng.

Samsung, ít nhất là với Galaxy S26 Ultra, dường như không đi theo con đường đó. Hãng vẫn giữ đủ các màu cơ bản, đảm bảo đáp ứng thị hiếu của nhóm khách hàng truyền thống.

Galactical Blue, trong khi đó, mang lại cảm giác hiện đại và có phần táo bạo hơn. Samsung từ lâu đã rất thành công với các tông xanh trên dòng Galaxy S và cái tên “Galactical” gợi liên tưởng đến không gian, công nghệ tương lai, đúng với hình ảnh mà dòng Ultra đang hướng tới.

Nhưng điểm nhấn thực sự nằm ở Ultraviolet. Sắc tím mới này được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt rõ rệt so với ba màu còn lại, đồng thời mang lại làn gió mới cho thiết kế của Galaxy S26 Ultra.

Ultraviolet: sắc tím mang tham vọng làm mới hình ảnh

Trong bối cảnh đen, trắng và xanh đã trở nên quá quen thuộc trên smartphone cao cấp, việc Samsung đưa Ultraviolet vào danh sách màu chính thức cho Galaxy S26 Ultra được xem là một bước đi thú vị. Màu tím vốn từng rất được ưa chuộng trong quá khứ và gần đây đang có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ.

Galaxy S26 Ultra có màu mới Ultraviolet.

Thực tế, Apple cũng từng thử nghiệm với tông tím khi giới thiệu iPhone 17 với màu Lavender vào năm ngoái, và nhận được phản hồi tích cực từ người dùng trẻ. Với Ultraviolet, Samsung dường như muốn tận dụng xu hướng này, nhưng theo cách riêng: đậm chất công nghệ hơn, ít “pastel” và phù hợp với hình ảnh một chiếc flagship Android mạnh mẽ.

Dẫu vậy, với những người dùng thích màu sắc thật sự nổi bật hoặc phá cách, bốn màu kể trên có thể vẫn chưa đủ. Khi đó, các tùy chọn độc quyền bán online nhiều khả năng sẽ là câu trả lời.

Màu độc quyền online: con bài quen thuộc của Samsung

Trong thế hệ Galaxy S25 Ultra, Samsung từng tung ra các màu xanh lá và hồng chỉ bán trên website chính thức của hãng. Chiến lược này không chỉ giúp đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng, mà còn khuyến khích họ mua hàng trực tiếp từ Samsung.

Với Galaxy S26 Ultra, giới phân tích tin rằng hãng sẽ tiếp tục áp dụng cách làm tương tự. Điều này đồng nghĩa với việc những gam màu tươi sáng hơn, hoặc cá tính hơn, rất có thể sẽ xuất hiện sau, dành riêng cho kênh bán online.

Tất nhiên, màu sắc hiếm khi là yếu tố quyết định việc mua một chiếc Galaxy S Ultra. Điều khiến Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng nhiều hơn nằm ở những nâng cấp phần cứng quan trọng. Theo các báo cáo gần đây, mẫu máy này cuối cùng cũng sẽ được cải thiện tốc độ sạc, một điểm yếu kéo dài nhiều năm trên dòng flagship Samsung.

Bên cạnh đó, Galaxy S26 Ultra còn được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình “privacy display” mới, có khả năng hạn chế góc nhìn, giúp nội dung trên màn hình không dễ bị người xung quanh nhìn trộm. Đây là tính năng đặc biệt hấp dẫn với người dùng doanh nhân và những ai thường xuyên làm việc nơi công cộng.

Đáng chú ý hơn cả, viên pin của Galaxy S26 Ultra cũng được cho là sẽ tăng dung lượng nhẹ, đánh dấu lần hiếm hoi Samsung rời xa mức 5.000 mAh quen thuộc đã gắn bó suốt nhiều năm. Dù mức tăng không quá lớn, đây vẫn là tín hiệu tích cực cho thấy hãng đang lắng nghe người dùng nhiều hơn.

Với những thông tin rò rỉ ngày càng cụ thể, Galaxy S26 Ultra đang dần hiện rõ hình hài trước ngày ra mắt.

