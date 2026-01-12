Trước một Fiorentina có khởi đầu mùa giải đầy ác mộng nhưng đang dần hồi phục, HLV Max Allegri thực hiện một số điều chỉnh trong đội hình AC Milan.

Luka Modric được cho nghỉ, Jashari và Ricci đá chính, cùng với việc Fullkrug lần đầu tiên xuất phát trên hàng công cùng Pulisic.

Milan gặp nhiều khó khăn dù đá hơn người. Ảnh: ACM

Đây là những phương án chiến thuật đáng chú ý, dù vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Thực tế cho thấy Fiorentina nhập cuộc tốt khi Milan vắng Modric và có cơ hội nguy hiểm trước.

Milan dần bắt nhịp với những pha bóng liên quan đến Fullkrug, người có cú đánh đầu từ đường chuyền của Pulisic buộc De Gea phải trổ tài.

Tiền đạo người Đức di chuyển đúng chất một “số 9” thuần túy – điều Milan đã thiếu trong thời gian dài vừa qua. Áp lực mà đội khách tạo ra khá lớn, nhưng De Gea xuất sắc với ít nhất 3 pha cứu thua liên tiếp chỉ trong vài phút.

Cuối hiệp 1, chủ nhà chỉ còn 10 người khi Vanoli nhận thẻ đỏ. Sau pha phạm lỗi với Saelemaekers, do phản ứng thái quá nên anh bị truất quyền thi đấu.

Sang giờ nghỉ, Milan bất ngờ lùi sâu đội hình, tạo điều kiện cho Fiorentina đầy tự tin liên tục thử thách Maignan, với sự năng nổ của Gosens và Moise Kean.

Trong thế thiếu người, Fiorentina bất ngờ ghi bàn mở tỷ số ở phút 66. Từ pha phạt góc, trung vệ 20 tuổi Comuzzo thoải mái bật cao đánh đầu khiến Maignan bất động.

Nkunku giải cứu Milan. Ảnh: ACM

Milan dồn lên nhưng hoàn toàn bế tắc. Những đường bóng cuối của Rossoneri thường thiếu chính xác.

Đúng vào phút 90, Christopher Nkunku trở thành cứu tinh của Milan. Cầu thủ người Pháp phá bẫy việt vị, đón pha chọc khe của Fofana rồi tung cú sút đánh bại De Gea.

Khoảng thời gian bù giờ mang lại tiếc nuối cho Fiorentina. Đầu tiên, Brescianini sút bóng dội xà ngang từ khoảng cách 6 mét, rồi ngay sau đó Maignan có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Kean.

Một kết cục đắng chát cho Fiorentina, trong khi Milan có lý do để mỉm cười trong ngày Modric được dưỡng sức cho trận đấu giữa tuần với Como của Cesc Fabregas (đá bù vòng 16 Serie A).

Ghi bàn:

Fiorentina: Comuzzo 66’.

Milan: Nkunku 90’.