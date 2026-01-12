Những bước ngoặt liên tục, sự khó lường, các cuộc đối đầu cả về thể lực lẫn kỹ thuật… mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Đó chính là Inter Milan đối đầu Napoli tại Giuseppe Meazza.

Đúng với cuộc chiến giữa hai ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Serie A, có những tranh cãi, thẻ đỏ và màn rượt đuổi ngoạn mục.

Inter hai lần dẫn trước. Ảnh: Lega Serie A

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao, dù đội khách Napoli là bên kiểm soát thế trận trong những phút đầu. Sommer sớm phải trổ tài trước Hojlund, người pressing tầm cao và vượt qua hàng phòng ngự đối phương.

Napoli cầm bóng nhiều và dồn Inter về phần sân nhà, nhưng đến phút 9, chính đội chủ nhà tận dụng sai lầm đầu tiên của đối thủ để mở tỷ số.

Trong một pha tranh chấp với Zielinski, McTominay để mất bóng và Inter lập tức phản công. Marcus Thuram kiến tạo để Dimarco băng lên từ cánh trái ghi bàn.

Sau bàn thắng, Inter tỏ ra tự tin và chơi với nhịp độ cao hơn, trong khi Napoli chuyền bóng thiếu chính xác.

Napoli gặp nhiều khó khăn, còn Inter kiểm soát tốt hơn và xem Zielinski như mắt xích quan trọng trong việc luân chuyển bóng.

Đúng vào thời điểm khó khăn, phút 26, McTominay sửa sai với pha băng vào cắt mặt Zielinski, đón đường căng ngang của Elmas để ghi bàn.

Trận đấu diễn ra sôi động. Đầu hiệp 2, đường chuyền dài của thủ môn Milinkovic-Savic tạo cơ hội thuận lợi cho Hojlund, nhưng anh bỏ lỡ đáng tiếc.

McTominay có trận đấu chói sáng. Ảnh: Lega Serie A

Sau những pha tấn công liên tiếp, bước ngoặt diễn ra ở phút 71. VAR vào cuộc xác định Rrahmani phạm lỗi với Mkhitaryan trong vòng cấm và trọng tài thổi phạt đền. HLV Antonio Conte phản ứng dữ dội và bị truất quyền chỉ đạo.

Trên chấm 11 mét, Calhanoglu sút rất căng sát cột dọc giúp Inter dẫn 2-1.

Napoli điều chỉnh để cải thiện tấn công. Phút 81, cầu thủ vào thay người Noa Lang thực hiện pha bay người kiến tạo từ sát biên ngang, McTominay tung chân dứt điểm một chạm thành bàn.

Ở những phút cuối, Mkhitaryan có cơ hội mang về chiến thắng cho Inter nhưng cú đá của anh chạm cột dọc. Inter hòa trận đầu tiên trong mùa giải khiến cuộc đua Scudetto thêm phần gay cấn.

Ghi bàn:

Inter: Dimarco 9’, Calhanoglu 73’/phạt đền.

Napoli: McTominay 26’, 81’.