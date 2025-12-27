Nhầm nhồi máu cơ tim cấp với trào ngược dạ dày

Chỉ từ cảm giác đau đột ngột vùng giữa ngực kèm nóng rát lan lên cổ, anh N.C.T (37 tuổi, trú tại Hưng Hà, Hưng Yên) bất ngờ ngã quỵ và rơi vào hôn mê khi đang chờ khám bệnh. Các nhân viên y tế phát hiện kịp thời, nhanh chóng ép tim ngoài lồng ngực và chuyển tuyến cấp cứu đưa anh T. lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), giúp người đàn ông thoát khỏi lằn ranh sinh tử do nhồi máu cơ tim cấp.

Sau hai tuần điều trị tích cực, anh T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc cận kề cái chết. Trước đó vài ngày, anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, kèm cảm giác nóng rát vùng thực quản. Nghĩ rằng bệnh trào ngược dạ dày thực quản tái phát, anh chủ quan không đi khám.

Sáng hôm xảy ra sự việc, khi hai vợ chồng đến bệnh viện gần nhà, anh T. bất ngờ đau ngực dữ dội, cảm giác như có ai đó bóp chặt tim, ngực tức nặng, mồ hôi vã ra. Anh chỉ kịp nói với vợ: “Người anh khác lắm” rồi đột ngột ngã gục xuống sàn.

Các nhân viên y tế tại đây lập tức sơ cứu, ép tim ngoài lồng ngực. Khi nhịp tim trở lại, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp lên tuyến Trung ương. Sau can thiệp điều trị nhồi máu cơ tim, anh T. dần hồi tỉnh. Theo các bác sĩ, bệnh nhân may mắn khi cơn nhồi máu xảy ra ngay tại cơ sở y tế; nếu xảy ra ở nhà, khả năng cấp cứu kịp thời rất thấp.

Theo vợ anh T., chồng chị có tiền sử khỏe mạnh nhưng thường xuyên thức khuya, uống bia rượu, dùng thuốc lá ở mức độ ít. Những thói quen này đã bào mòn hệ tim mạch của người bệnh dẫn đến ngừng tim đột ngột.

5 thói quen xấu rút ngắn tuổi thọ

Bác sĩ Phạm Ngọc An, Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết, trước đây bệnh tim mạch do xơ vữa thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, hiện nay bệnh có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người ngoài 30 tuổi, thậm chí có trường hợp chỉ ở độ tuổi 20.

Một ca can thiệp nhồi máu cơ tim tại Bệnh viên Đa khoa Thủ Đức. Ảnh: BVCC.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thiếu lành mạnh như:

- Hút thuốc lá

- Ít vận động

- Căng thẳng kéo dài

- Chế độ ăn nhiều chất béo

- Các thói quen trên kết hợp các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch nhưng chủ quan không theo dõi, điều trị sát sao.

Dấu hiệu đau ngực cần cấp cứu ngay

Theo bác sĩ An, nhồi máu cơ tim có thể tiến triển âm thầm nhưng hậu quả rất nặng nề, thậm chí gây đột tử. Trong đó, đau thắt ngực là dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất. Đau ngực do tim thường có cảm giác đè ép, bóp nghẹt, nặng ngực hoặc nóng rát vùng trước ngực, vị trí giữa xương ức. Cơn đau có thể lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay trái, kèm theo khó thở, mệt lả, choáng váng, buồn nôn, vã mồ hôi lạnh.

Đáng chú ý, nếu cơn đau ngực xuất hiện khi đang nghỉ ngơi, không liên quan đến gắng sức, đó có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cấp, tình trạng cần cấp cứu ngay lập tức.

Trong khi đó, đau ngực không do tim thường có tính chất đau nhói, đau âm ỉ hoặc rát buốt, vị trí không cố định, có thể liên quan đến hô hấp, ho hoặc thay đổi tư thế.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc phân biệt hai loại đau này không hề dễ dàng, đặc biệt với các biểu hiện không điển hình như trường hợp của anh T., dễ nhầm lẫn với bệnh dạ dày - thực quản.

Vì vậy, khi xuất hiện đau ngực lần đầu, cơn đau dữ dội, kéo dài, hoặc có tính chất khác với những cơn đau trước đó, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Theo bác sĩ An, dù bệnh tim mạch đang trẻ hóa nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình, không xem nhẹ những dấu hiệu cảnh báo như cơn đau ngực tưởng chừng “quen thuộc”.

