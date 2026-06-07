Ở tuổi 45, Patrice Evra – từng khoác áo Monaco, MU, Juventus, Marseille – có thể tự hào về sự tự tin của mình, dù đôi khi trí nhớ không còn thật chính xác.

Hiện là bình luận viên truyền hình, luôn sẵn sàng tạo điểm nhấn để thu hút khán giả và giữ sức nóng tên tuổi, Evra đã đưa ra lời thách đấu dành cho Lamine Yamal trong một chương trình của ESPN.

“Tôi xin lỗi Lamine, tôi rất quý cậu, cậu là một chàng trai tuyệt vời, rất xuất sắc trong các tình huống một đối một. Nhưng nếu gặp tôi ở thời đỉnh cao phong độ, tôi sẽ ‘nuốt chửng’ cậu”, Evra tuyên bố.

Lamine Yamal bị thách thức. Ảnh: FCB

Cựu tuyển thủ Pháp nhấn mạnh: “Hãy hỏi Cristiano Ronaldo, hỏi Leo Messi, hỏi những cầu thủ khác từng đối đầu với tôi. Tôi không phải là một người bạn dễ chịu trên sân cỏ”.

Với vị trí hậu vệ trái, nếu gặp nhau trên sân cỏ, Evra sẽ là người trực tiếp đối đầu với Yamal – cầu thủ thường xuyên bó vào trung lộ từ cánh phải bằng chân thuận trái.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của Evra, anh lại được xem như một “lá bùa may mắn” đối với Barcelona.

Trong 3 trận chung kết Champions League với các CLB mà Evra góp mặt, Barca đều nâng cúp: thắng 2-0 rồi 3-1 trước MU các năm 2009 và 2011; hạ Juventus 3-1 năm 2015.

Trong cả 3 trận đó, Lionel Messi, người thường hoạt động ở khu vực cánh của Evra, đều đóng vai trò quyết định.

Messi ghi bàn trong 2 trận chung kết đầu tiên, còn ở trận chung kết năm 2015, những pha xử lý của anh đã dẫn đến các bàn thắng của Barcelona.

Evra quên rằng mình có 3 lần nhìn Messi nâng cúp Champions League. Ảnh: EPA

Chỉ có một lần Evra thực sự chiếm ưu thế trong những cuộc đối đầu với Messi, bán kết Champions League mùa giải 2008/09.

Khi ấy, MU hòa 0-0 trên sân Camp Nou trước khi thắng 1-0 tại Old Trafford để giành quyền vào chung kết.

Dù vậy, những phát biểu của Evra vẫn cho thấy sự tự tin rất đặc trưng của cựu hậu vệ người Pháp.

Đồng thời, điều này làm dấy lên cuộc tranh luận thú vị: liệu Evra thời đỉnh cao có thể khóa chặt được một tài năng đặc biệt như Lamine Yamal hay không.

Hiện tại, Yamal mới chỉ 18 tuổi và vẫn còn nhiều năm phía trước để hoàn thiện bản thân, trong khi Evra đang nhìn lại sự nghiệp bằng góc nhìn của một trong những hậu vệ trái hàng đầu thế hệ mình.