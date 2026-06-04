Leao muốn đến MU

Sau khi công khai việc rời AC Milan để tìm kiếm trải nghiệm mới, đặc biệt là khát khao tỏa sáng trên sân chơi Champions League, Rafael Leao lựa chọn gia nhập MU.

Leao nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB lớn của bóng đá châu Âu và Ngoại hạng Anh, nhưng anh chỉ muốn đến Old Trafford.

Leao đang chuẩn bị cho World Cup 2026. Ảnh: FPF

MU có sức hút đặc biệt đối với Leao. Hơn nữa, anh muốn tỏa sáng trong màu áo mà Cristiano Ronaldo từng là huyền thoại.

Các nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho biết, Leao đã chia sẻ với những người thân quen về mong muốn được chuyển sang MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Hiện tại, Leao đang cùng Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2026, chỉ còn chờ MU chính thức bước vào bàn đàm phán với Milan.

Liverpool hỏi mua Huijsen

Cùng với việc bổ nhiệm Andoni Iraola thay Arne Slot (ký hợp đồng ngày hôm nay), Liverpool đang triển khai kế hoạch cải tổ mạnh mẽ đội hình khi muốn có trung vệ Dean Huijsen.

Liverpool vừa nói lời chia tay Ibrahima Konate, người gia nhập chính Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều này dẫn đến khoảng trống lớn nơi hàng thủ đội chủ sân Anfield.

Huijsen có khả năng trở lại Ngoại hạng Anh. Ảnh: RMCF

HLV Andoni Iraola đánh giá cao Huijsen, trong thời gian họ cùng nhau làm việc tại Bournemouth.

Huijsen trải qua giai đoạn sa sút trong màu áo Real Madrid, khi CLB Hoàng gia Tây Ban Nha bất ổn về nhiều mặt. Hệ quả là anh không được dự World Cup 2026.

Các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Real Madrid không để Huijsen rời sân Bernabeu với mức giá thấp hơn 70 triệu euro.

Barca liên hệ Vlahovic

Trong khi nỗ lực đàm phán Julian Alvarez, đại diện Barcelona cũng đang tiếp cận người đại diện của Dusan Vlahovic để thảo luận hợp đồng.

Vlahovic hết hợp đồng với Juventus vào ngày 30/6. Ngày 3/6, giám đốc Chiellini xác nhận chia tay: “Chúng tôi muốn Dusan ở lại, cậu ấy cũng quan tâm CLB, nhưng chúng tôi không đáp ứng được mức lương mà cậu ấy đưa ra”.

Barca đang tiếp cận Vlahovic. Ảnh: JFC

Sport dẫn nguồn tin nội bộ Camp Nou cho biết, Barca đã xem xét hồ sơ của Vlahovic từ vài tuần trước. Các quan chức Camp Nou đánh giá cao thương vụ chuyển nhượng tự do này.

Có chiều cao 1,90 mét, tiền đạo 26 tuổi người Serbia là mẫu “số 9” mạnh mẽ, có khả năng hoạt động rộng và đáp ứng yêu cầu pressing của HLV Hansi Flick.

Vlahovic hiện cũng nằm trong tầm ngắm của Chelsea và Bayern Munich.