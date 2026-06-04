CTCP Đầu tư Videc Trường Thành - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Thanh Liệt (Hà Nội), có tên thương mại Valenta Nguyễn Xiển, vừa phát đi thông báo liên quan đến tình trạng xuất hiện các thông tin rao bán, môi giới, nhận đặt chỗ và chuyển nhượng căn hộ dự án trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Theo chủ đầu tư, thời gian gần đây, trên một số website, mạng xã hội và các kênh thông tin điện tử đã xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo, môi giới, nhận đặt chỗ, chuyển nhượng quyền mua hoặc rao bán căn hộ thuộc dự án.

Trước nguy cơ gây hiểu nhầm cho khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín của dự án cũng như chủ trương phát triển nhà ở xã hội dành cho lực lượng Công an nhân dân, Videc Trường Thành khẳng định dự án được triển khai theo chính sách phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang.

“Toàn bộ quỹ căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án được bố trí cho các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đủ điều kiện theo danh sách do các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an rà soát, xác nhận và cung cấp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật”, thông báo nêu rõ.

Chủ đầu tư nhấn mạnh không triển khai bất kỳ hoạt động bán hàng, môi giới hay nhận đặt chỗ. Công ty không mở bán thương mại, không đặt hoặc giữ chỗ, không thu phí giữ suất, không môi giới, chuyển nhượng quyền mua hay phân phối căn hộ dưới bất kỳ hình thức nào.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thanh Liệt (Hà Nội). Ảnh: CĐT

Theo chủ đầu tư, việc xác định đối tượng được mua nhà ở xã hội, bốc thăm vị trí căn hộ và ký kết hợp đồng mua bán được thực hiện theo quy trình riêng, căn cứ trên danh sách đủ điều kiện do Bộ Công an xác nhận và tuân thủ các quy định hiện hành về nhà ở xã hội.

Videc Trường Thành cũng khẳng định mọi thông tin liên quan đến "suất ngoại giao", "suất nội bộ", chuyển nhượng quyền mua, đặt cọc giữ chỗ hoặc mua bán căn hộ đang lan truyền trên mạng xã hội và các kênh thông tin không chính thức đều không phải do chủ đầu tư phát hành hoặc ủy quyền công bố.

"Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch, thỏa thuận hoặc cam kết nào phát sinh từ các thông tin nêu trên", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Do đó, khách hàng được khuyến cáo chỉ tiếp cận thông tin chính thức từ các kênh truyền thông của chủ đầu tư và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Thanh Liệt được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3.500m2, gồm tòa nhà cao 30 tầng nổi, 1 tầng tum và 3 tầng hầm.

Dự án có tổng cộng 390 căn hộ, trong đó khoảng 90% số căn được bán, phần còn lại dành cho hình thức thuê mua.

Mức giá bán được công bố là hơn 31,3 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì. Các căn hộ có diện tích từ 45-77m2.

Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất rộng khoảng 45m2 có giá từ hơn 1,4 tỷ đồng, trong khi căn hộ diện tích lớn có giá vượt 2,4 tỷ đồng.

Đây được xem là một trong những dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất tại Hà Nội hiện nay. Mức giá chỉ thấp hơn dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an tại 275 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), được công bố với giá hơn 32 triệu đồng/m2.

Ngoài hình thức bán, dự án cũng triển khai phương án thuê mua với giá hơn 388.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì).

Theo đó, số tiền thuê mua mỗi căn dao động từ khoảng 17,4-29,9 triệu đồng/tháng tùy diện tích. Theo cơ chế thuê mua nhà ở xã hội, người mua sẽ thanh toán trước một phần giá trị căn hộ, phần còn lại được trả dần hàng tháng dưới hình thức tiền thuê. Do bao gồm lãi vay và các chi phí liên quan, mức thuê mua thường cao hơn đáng kể so với hình thức thuê thông thường.

Dự kiến, dự án Valenta Nguyễn Xiển sẽ hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2028.