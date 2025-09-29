Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, ủy viên Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghỉ công tác từ ngày 1/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Ủy ban phân công ông Lê Minh Hoan, ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho đến khi kiện toàn chức danh chủ nhiệm.

Ông Lê Quang Huy. Ảnh: Quốc hội

Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê quán thành phố Hà Nội, trình độ chuyên môn tiến sĩ Công nghệ thông tin, kỹ sư Xây dựng dân dụng.

Ông từng công tác tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ban Khoa giáo Trung ương Đảng.

Năm 2007, ông bắt đầu công tác tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, trải qua các cương vị ủy viên Thường trực, Phó chủ nhiệm Ủy ban.

Tháng 4/2014, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đến tháng 11/2017, ông quay trở lại làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Tháng 4/2021, ông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban.