Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/2 cho biết: "Không ai từ Điện Kremlin có kế hoạch tham gia cuộc họp. Chủ đề của Hội đồng Hòa bình vẫn đang được Bộ Ngoại giao Nga nghiên cứu. Mọi người có thể thấy vẫn còn nhiều quốc gia ở phương Tây, bao gồm cả ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã có phản ứng thận trọng ra sao với ý tưởng này".

Khi được hỏi về tuyên bố hồi tháng 1 của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng nước này sẵn sàng đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình bằng tài sản của Moscow đang bị phong tỏa trên đất Mỹ, ông Peskov nói Điện Kremlin "vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ Washington".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trước Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) rằng Moscow vẫn đang xây dựng lập trường liên quan Hội đồng Hòa bình, dù đã nhận được lời mời tham gia tổ chức này.

Cùng ngày 11/2, Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga đã thông báo về việc đình chỉ các chuyến bay tới Cuba của hãng hàng không Rossiya trong những ngày tới, sau khi hoàn tất việc sơ tán du khách khỏi đảo quốc này.

"Trong vài ngày tới, Rossiya sẽ thực hiện các chuyến bay rỗng chiều đi, chỉ đón du khách từ La Havana và Varadero về Moscow. Ngay sau đó, các lịch trình bay tới Cuba sẽ tạm dừng cho đến khi có cập nhật mới. Bộ Giao thông Vận tải Nga đang đặt tình hình bay giữa hai nước dưới sự giám sát đặc biệt và duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà chức trách hàng không Cuba. Các bên đang tìm kiếm những phương án thay thế để nối lại chương trình bay theo cả hai chiều, vì quyền lợi của công dân hai nước", Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga nêu rõ.

Trước đó, một hãng hàng không lớn khác của Nga là Nordwind cũng đã phải thay đổi lịch trình bay liên quan tới Cuba. Theo giới quan sát, quyết định trên được đưa ra vì những khó khăn liên quan đến việc tiếp nhiên liệu cho máy bay tại các sân bay ở Cuba.

Trong tuần trước, chính quyền Cuba đã thông báo với các hãng hàng không quốc tế rằng nhiên liệu máy bay sẽ không còn được cung cấp tại 9 sân bay của nước này từ ngày 10/2. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu được dự báo sẽ kéo dài tới ngày 11/3.