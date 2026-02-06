Theo Al Jazeera, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 5/2 đã đưa ra bình luận về việc đối thoại với Mỹ và kế hoạch của La Havana nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về bất kỳ chủ đề nào, nhưng không phải trong điều kiện bị gây áp lực. Chúng tôi cũng yêu cầu Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba, cũng như không làm suy yếu chủ quyền của chúng tôi", ông Diaz-Canel cho biết.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh, học thuyết quân sự của Cuba không gây ra bất kỳ nguy cơ nào cho Mỹ. Dù Cuba có hợp tác với một số quốc gia khác trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng La Havana không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: TASS

Nguồn tin của CNN tiết lộ, Washington và La Havana đã bắt đầu liên lạc với nhau, nhưng hiện tại hai bên vẫn chưa thiết lập được một cơ chế đối thoại song phương chính thức.

Về việc Mỹ hạn chế nguồn cung nhiên liệu của Cuba, ông Diaz-Canel nói La Havana sẽ triển khai kế hoạch đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng từ tuần tới.

"Chúng tôi sẽ đẩy mạnh phát điện mặt trời và khai thác các nguồn năng lượng tái tạo để bảo đảm điện cho các dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, Cuba sẽ tăng sản lượng khai thác dầu thô và nâng cao năng lực lưu trữ nhằm cải thiện mức độ tự chủ năng lượng", ông Diaz-Canel nói.

Theo nhà lãnh đạo Cuba, nước này có thể sản xuất khoảng 1.000 megawatt điện từ pin mặt trời, tương đương 38% sản lượng điện ban ngày. Bên cạnh đó, La Havana cũng sẽ xem xét mọi biện pháp để có thể nối lại việc nhập khẩu nhiên liệu.