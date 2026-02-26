Theo đài RT, Bộ Nội vụ Cuba ngày 25/2 đã thông báo về việc lực lượng tuần duyên nước này đụng độ với các tay súng trên một tàu cao tốc treo cờ Mỹ ở vùng biển phía đông bắc kênh El Pino, tỉnh Villa Clara.

"Trong sáng 25/2, lực lượng tuần duyên đã chặn một tàu cao tốc mang số hiệu FL7726SH, đăng ký tại bang Florida, Mỹ. Khi một tàu tuần duyên tiếp cận phương tiện để kiểm tra giấy tờ, các tay súng trên tàu cao tốc đã nổ súng trước, làm bị thương sĩ quan chỉ huy tàu Cuba. Lực lượng tuần duyên sau đó đã nổ súng đáp trả, bắn hạ 4 đối tượng và bắt giữ 6 đối tượng bị thương khác. Vụ đụng độ xảy ra ở vùng biển cách La Havana khoảng 200km về phía đông", thông cáo của Bộ Nội vụ Cuba cho biết.

Thông cáo của Cuba về việc bắn hạ 4 tay súng trên một tàu cao tốc treo cờ Mỹ. Ảnh: RT

Theo RT, danh tính của những tay súng bị bắn hạ và bắt giữ trong vụ việc chưa được công bố, nhưng giới chức Cuba đang khẩn trương điều tra để làm rõ vụ việc.

Về phía Mỹ, Hạ nghị sĩ bang Florida Carlos Gimenez đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp về vụ việc nhằm nhanh chóng xác định có công dân Mỹ nào liên quan hay không. "Đây là vụ việc làm dấy lên những vấn đề nghiêm trọng. Tôi đã đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc nhanh chóng điều tra", ông Gimenez nói.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về thông báo của chính phủ Cuba.

Theo giới quan sát, vụ đụng độ kể trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Cuba leo thang vì lệnh cấm vận dầu mỏ của Tổng thống Donald Trump với La Havana, vốn đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế ở đảo quốc này.