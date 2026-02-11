Theo hãng thông tấn Anadolu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 10/2 đã lên tiếng về việc Cuba rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sau khi Mỹ chặn nguồn cung từ Venezuela.

"Trung Quốc luôn kiên định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp của nước ngoài. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và giúp đỡ phía Cuba hết sức có thể trong khả năng của mình", ông Lâm cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: CGTN

Cũng theo quan chức Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh chưa ghi nhận báo cáo nào về việc công dân nước này mắc kẹt ở Cuba khi các hãng hàng không tạm dừng chuyến bay vì thiếu nhiên liệu.

Trước đó, chính quyền Cuba đã cảnh báo các hãng hàng không quốc tế rằng nhiên liệu máy bay sẽ không còn được cung cấp tại 9 sân bay trên hòn đảo bắt đầu từ ngày 10/2. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu dự kiến ​​sẽ kéo dài đến ngày 11/3.

Theo giới quan sát, Cuba hiện đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu năng lượng bằng sản xuất trong nước. Phần còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ yếu từ Mexico và ở mức độ thấp hơn là từ Nga.

Trong năm 2025, La Havana đã nhập khẩu khoảng 30% nhu cầu năng lượng từ Venezuela, nhưng nguồn nhiên liệu này đã bị chặn từ cuối năm 2025 sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt giữ nhà lãnh đạo Maduro. Washington sau đó cũng cảnh báo sẽ áp thuế với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba.