Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/2 đã lên tiếng về cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Cuba, nhấn mạnh rằng Moscow vẫn đang duy trì liên lạc với La Havana thông qua các kênh ngoại giao.

"Tình hình ở Cuba thực sự nguy cấp. Rất nhiều sân bay tại Cuba trong tình trạng cạn kiệt nhiên liệu. Chính sách gây áp lực của Mỹ gây ra rất nhiều khó khăn cho Cuba. Chúng tôi đang thảo luận với La Havana về cách thức giải quyết vấn đề này, hoặc ít nhất là cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể", ông Peskov cho biết.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Coronelli nói Moscow đã cung cấp dầu cho Cuba trong nhiều năm và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phản đối việc Mỹ cảnh báo áp thuế với những quốc gia muốn xuất khẩu dầu mỏ cho Cuba, gọi đây là hành động "bóp nghẹt một nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn".

"Việc áp đặt biện pháp trừng phạt lên các quốc gia bán dầu cho Cuba là bất công. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba và thực hiện mọi hành động ngoại giao cần thiết để khôi phục việc vận chuyển dầu", bà Sheinbaum nói.

Theo truyền thông địa phương, Mexico đang tìm cách đạt được một thỏa thuận với Mỹ để nối lại việc bán dầu cho Cuba. Tổng thống Sheinbaum quan ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở La Havana, nhưng cũng sẽ cẩn trọng để Mexico không bị đối tác thương mại lớn nhất là Mỹ áp thuế.

Mới đây, chính quyền Cuba đã thông báo với các hãng hàng không quốc tế rằng nhiên liệu máy bay sẽ không còn được cung cấp tại 9 sân bay của nước này từ ngày 10/2. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu được dự báo sẽ kéo dài tới ngày 11/3.