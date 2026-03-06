Theo hãng thông tấn Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 đã tuyên bố rằng ông phải đích thân tham gia vào quá trình chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran, giống với những gì đã làm ở Venezuela.

"Tehran đang phí phạm thời gian. Con trai của ông Khamenei là ứng viên không thể chấp nhận với tôi, Mỹ cần một người mang lại sự hòa hợp cho Iran, không phải người tiếp nối đường lối của chính phủ tiền nhiệm. Tôi phải tham gia vào việc lựa chọn, giống như với bà Delcy ở Venezuela", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump cũng cảnh báo rằng việc Tehran bầu chọn một nhà lãnh đạo theo đường lối cũ có thể khiến Mỹ phải quay lại xung đột trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, ông Trump khẳng định chiến dịch của Washington đang đạt kết quả vượt xa dự tính, tiết lộ rằng Tehran đang kêu gọi đàm phán để chấm dứt giao tranh.

Trong ngày 5/3, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nêu ra khả năng Washington sẽ chuyển sự chú ý sang Cuba sau khi chiến dịch quân sự tại Iran kết thúc.

"Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề ở Iran trước, sau đó mọi chuyện với Cuba chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoại trưởng Rubio đang làm một công việc tuyệt vời. Hiện chúng tôi đã cắt đứt toàn bộ nguồn cung giàu mỏ, tài chính từ Venezuela đến Cuba. Tình hình này sẽ khiến La Havana muốn đạt được một thỏa thuận", ông Trump nói.

Cách đây ít ngày, Tổng thống Trump đã gây tranh cãi khi nói rằng Mỹ có thể "tiếp quản Cuba một cách ôn hòa" nếu cần thiết. Tuyên bố này lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ La Havana, khi giới chức Cuba coi đây là sự đe dọa trực tiếp tới chủ quyền quốc gia.