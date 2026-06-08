Sáng 8/6, chuyên cơ chở Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Campuchia đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tham gia đoàn có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn; Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Dith Tina; Bộ trưởng Thương mại Cham Nimul; Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra; Bộ trưởng Du lịch Huot Hak; Bộ trưởng Công chính và Vận tải Peng Ponea; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng So Naro; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Prak Sam Oeun; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đón Thủ tướng Campuchia và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Đón Thủ tướng Campuchia và đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath; lãnh đạo một số cục, vụ Bộ Ngoại giao.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Tiếp đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet dự lễ đón tại trụ sở Chính phủ do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì. Thủ tướng Campuchia sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Tham dự lễ đón có: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng VHTT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ

Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội đàm

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại hội đàm

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Thủ tướng Hun Manet kể từ khi Chính phủ Campuchia khóa 7 được thành lập (tháng 8/2023).

Diễn ra khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, một chặng đường có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia, chuyến thăm tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam - Campuchia đã được xây dựng và vun đắp trên nền tảng tình hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và những lợi ích chiến lược chung, trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, hai nước đang đẩy mạnh triển khai, thực hiện các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất. Hai bên duy trì hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, nhất là ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng, có sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.

Trong năm 2025, Việt Nam có 1,22 triệu lượt du khách tới Campuchia (đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia), đón gần 700.000 lượt du khách Campuchia.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục - đào tạo, giao thông - vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được duy trì và có những đổi mới về hình thức.

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong,… góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.