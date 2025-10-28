“Thay mặt LĐBĐ Thái Lan, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28/10”, bà Madam Pang viết trong thư gửi đến VFF tối 28/10.

"Điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà LĐBĐ Thái Lan dành cho tất cả các Liên đoàn cũng như các biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra”, người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan (FAT) khẳng định.

Chủ tịch FAT xin lỗi VFF vụ nhầm quốc kỳ.

Bà Madam Pang cho biết, sau khi phát hiện ra sai sót, FAT lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.

“LĐBĐ Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến LĐBĐ Việt Nam, LĐBĐ Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này.

LĐBĐ Thái Lan và cá nhân tôi vô cùng trân trọng sự thông cảm và ủng hộ liên tục của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đồng thời xin khẳng định lại cam kết vững chắc trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện của AFF do LĐBĐ Thái Lan đăng cai tổ chức”, bà Madam Pang chốt lại.