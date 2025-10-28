Tối 28/10, VFF gửi văn bản chính thức tới LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cũng như LĐBĐ Thái Lan (FAT) phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm giải vô địch futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, diễn ra vào chiều cùng ngày tại Nonthaburi, Thái Lan.

Theo đó, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, Quốc kỳ Trung Quốc đã hiển thị thay vì Quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam.

Sai sót nghiêm trọng của BTC nước chủ nhà Thái Lan trong lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025.

Trong văn bản gửi AFF, VFF nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

VFF yêu cầu LĐBĐ Đông Nam Á làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chắt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

VFF tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất.

Hiện tại, sau khoảng 1 tiếng kể từ khi kết thúc lễ bốc thăm, phía LĐBĐ Thái Lan đã gỡ bỏ đoạn video có liên quan tới sai sót nói trên. Đồng thời, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã liên lạc đến VFF gửi lời xin lỗi về sự cố.