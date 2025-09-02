Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tháp tùng Chủ tịch nước có: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Anh; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, trợ lý Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025), góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, là một nước điển hình của công cuộc đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình và công lý, ngay sau lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước diễn ra ngay sau chuyến thăm của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc và khối quân nhân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc dự kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Điều này thể hiện sự “kề vai sát cánh”, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Đây là dịp lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, xử lý các bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh hợp tác. Trong tình hình chính trị an ninh, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, việc phát triển quan hệ hai nước và tranh thủ thế mạnh hợp tác kinh tế phù hợp đường lối đối ngoại của mỗi nước và xu thế chung.