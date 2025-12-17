Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị Quân chính có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể để triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026...

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đón Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, năm 2025, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong năm, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Toàn quân thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan các gian trưng bày tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Quân đội đã điều động hơn 1 triệu lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 24.300 lượt tàu, thuyền, trực thăng, UAV, các loại phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục thiên tai, bão lũ.

Trong năm 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc, nêu cao tính chiến đấu, gương mẫu, đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo; thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Toàn quân coi trọng xây dựng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần; gắn đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua Quyết thắng đạt kết quả thiết thực; có hơn 81.000 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025. Ảnh: TTXVN

Trong năm 2025, Quân đội cũng tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và chương trình MIA, góp phần củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, Quân đội, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và tại phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15.

Quân đội tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài, kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Quân đội tăng cường xây dựng phòng thủ quân khu và các khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân, ứng phó thắng lợi các loại hình chiến tranh trong điều kiện mới.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; chủ động, tự lực, tự cường, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương.