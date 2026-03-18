Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng các Đại sứ nhận nhiệm vụ, tin tưởng các Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước.

Tiếp Đại sứ Campuchia Touch Pharat, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống đoàn kết, gắn bó. Gần 60 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967), hai nước luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau.

Chính sách nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia cũng như giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào luôn đoàn kết.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nhận quốc thư từ Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Pharat

Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài chính, chuỗi cung ứng; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD.

Hai nước cũng cần phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Touch Pharat khẳng định chuyến thăm Campuchia, đồng chủ trì cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương CPP và cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa qua là nền tảng củng cố, tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Pharat

Đại sứ gửi lời cảm ơn khi Việt Nam luôn tạo điều kiện đào tạo nhân lực hỗ trợ học bổng, tạo điều kiện sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam; hai bên luôn ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út Thamer Mohammed Al-Gosaibi, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Việt Nam đánh giá cao vai trò, vị thế của Ả-rập Xê-út tại khu vực, đặc biệt trong thế giới Arab và Hồi giáo.

Đề cập tới những căng thẳng tại khu vực Trung Đông, Chủ tịch nước hy vọng hòa bình và ổn định sẽ sớm được khôi phục tại khu vực. Chủ tịch nước cảm ơn Ả-rập Xê-út đã hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán công dân Việt Nam quá cảnh tại Ả-rập Xê-út.

Chủ tịch nước Lương Cường nhận quốc thư từ Đại sứ Ả-rập Xê-út tại Việt Nam Thamer Mohammed Al-Gosaibi

Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy các biện pháp để hai nước sớm nâng cấp quan hệ lên tầm chiến lược; tiếp tục mở rộng hợp tác về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, hợp tác an ninh mạng, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống…

Hai bên thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh tế, tận dụng các thế mạnh có tính bổ trợ cho nhau của hai nền kinh tế, phục vụ các chiến lược phát triển dài hạn của mỗi nước; mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho hàng hóa thế mạnh của nhau.

Với vị trí địa lý thuận lợi cùng hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics phát triển của Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược cho khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam để lưu trữ, trung chuyển dầu thô, sản phẩm lọc hóa dầu, xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Thamer Mohammed Al-Gosaibi

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Ả-rập Xê-út và các đối tác trong và ngoài khu vực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột cũng như các xung đột khác trong khu vực; mong muốn phối hợp chặt chẽ với Ả-rập Xê-út trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình nhằm tái thiết dải Gaza.

Đại sứ Thamer Mohammed Al-Gosaibi chia sẻ trong nhiệm kỳ công tác, sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út.

Đại sứ nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, thường xuyên hơn; đồng thời đóng vai trò cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và mở rộng hoạt động tại thị trường Ả-rập Xê-út.

Ả-rập Xê-út sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong phát triển lĩnh vực Halal, cũng như các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của hai nước.

Chính phủ Dominica luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam

Tiếp Đại sứ Dominica đầu tiên tại Việt Nam Jean-Francois Harvey, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế của Dominica tại khu vực Caribe và Mỹ Latinh; mong muốn củng cố quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt về kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường nhận quốc thư từ Đại sứ Dominica tại Việt Nam Jean-Francois Harvey

Chủ tịch nước đề nghị, hai bên tìm kiếm các biện pháp gia tăng trao đổi kim ngạch song phương hiện còn ở mức khiêm tốn; đồng thời đề nghị Dominica hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ với Cộng đồng các nước Caribe (CARICOM).

Hai bên cần xem xét thúc đẩy việc xây dựng các khuôn khổ pháp lý, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư; phối hợp kịp thời, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương.

Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ sẽ là cầu nối tích cực để củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Cộng đồng Thịnh vượng Dominica.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đại sứ Dominica tại Việt Nam Jean-Francois Harvey

Đại sứ Jean-Francois Harvey bày tỏ vui mừng được tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và cho biết Việt Nam là nước đầu tiên Dominica thành lập Đại sứ quán ở khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Dominica luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực hết mình để từng bước thúc đẩy và mở rộng quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực trong những năm tới.



