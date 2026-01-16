Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm đại sứ, trưởng cơ quan đại diện tại các nước. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các đại sứ trong quá trình công tác, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Các đại sứ được bổ nhiệm sẽ nhận công tác tại nhiều địa bàn khác nhau nhưng đều có vị trí, vai trò quan trọng đối với lợi ích của đất nước. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với tư cách là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức, trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ, các đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách.

Trong nhiệm kỳ Đại hội 13, công tác đối ngoại đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần làm cho cơ đồ, vị thế, uy tín và tiềm lực của đất nước không ngừng được nâng cao.

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cần kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; cập nhật, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước, những trọng tâm đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đề ra cũng như những chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Ngoại giao.

Trong đó, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cần bảo đảm đối ngoại phối hợp chặt chẽ cùng với quốc phòng và an ninh, tạo thành “kiềng ba chân” vững chắc, phục vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” và phát triển đất nước; nắm chắc tình hình để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, cập nhật chủ trương, giải pháp đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh cần triển khai tốt ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, góp phần thiết thực vào hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới.

Tùy theo từng địa bàn, mỗi đại sứ cần khai thác thế mạnh, đặc thù, tranh thủ những nguồn lực cho phát triển đất nước; ưu tiên thúc đẩy tìm kiếm và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như khoa học - công nghệ, hạ tầng chiến lược, nhân lực tiên tiến.

Chủ tịch nước lưu ý các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện làm tốt công tác cộng đồng, nhất là đoàn kết, tập hợp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước sở tại; đồng thời phát huy hơn nữa nguồn nhân lực, tài lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân.

Với vai trò đại diện cho Việt Nam ở nước ngoài, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện sẽ góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; phát huy tốt vai trò là người đứng đầu, tập hợp được sự đoàn kết thống nhất, gắn kết anh chị em cán bộ trong tập thể cơ quan đại diện và từ các lực lượng khác nhau thành một tập thể vững mạnh, vì sự nghiệp chung.