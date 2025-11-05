Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Nguyễn Quốc Đoàn được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng cho biết đây là sự bổ sung nhân sự kịp thời, cần thiết đối với ngành Thanh tra, trong bối cảnh cả nước chuẩn bị tiến tới Đại hội 14 của Đảng và người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Quảng vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong ngành an ninh, có kinh nghiệm thực tiễn dày dặn với hơn 27 năm công tác. Ông từng trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương như: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chúc mừng ông Nguyễn Quốc Đoàn. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ trong những năm qua, ngành Thanh tra đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, luôn là "lá chắn" bảo vệ kỷ cương, phép nước, "công cụ trọng yếu" của Đảng, Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã tiên phong, quyết liệt trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh (mô hình 2 cấp, kết thúc hoạt động thanh tra của 12 bộ và thanh tra cấp huyện, sở; cắt giảm hơn 40% thủ tục hành chính). Ngành có nhiều nỗ lực trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, nhiều vụ kiện, khiếu kiện phức tạp, kéo dài đã được giải quyết.

Theo Thủ tướng, bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành Thanh tra tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp trong bối cảnh tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và cuộc chiến chống "giặc nội xâm" - tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, ngành phải tiếp tục hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời. Trong đó, ngành cần tập trung xây dựng Đảng bộ Thanh tra Chính phủ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

"Điều kiện tiên quyết là xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, bản lĩnh, chí công vô tư" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra thực hiện "sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" theo mô hình tập trung 2 cấp ở Trung ương và địa phương. Đặc biệt, ngành bố trí Chánh Thanh tra các tỉnh, thành không phải là người địa phương theo kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án trình Chính phủ, Thủ tướng trước ngày 15/11, bảo đảm hoàn thành đúng theo tiến độ Bộ Chính trị giao (trước ngày 15/12).

Ngành cũng cần tăng cường công tác thanh tra nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trên phương châm "phòng, ngừa từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp.

Thủ tướng tin tưởng ông Nguyễn Quốc Đoàn sẽ cùng với tập thể ngành Thanh tra tiếp tục phát huy, kế thừa truyền thống quý báu của ngành, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Về phần mình, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho biết sẽ tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng; nỗ lực hết sức mình, phấn đấu nhiều hơn nữa với tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Người: "Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được"...

Ông Đoàn chia sẻ dù thời gian công tác trong ngành Tòa án không dài nhưng đây là trải nghiệm quý báu giúp ông có thêm những tri thức, kinh nghiệm về công tác tư pháp, phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Ông mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.