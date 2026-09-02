Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân Việt Nam, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên khu di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn các kỷ vật và hiện vật gắn với cuộc đời của Bác.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, công nhân viên Khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau; làm tốt việc giới thiệu với nhân dân và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: QH

Đại diện Ban quản lý khu di tích cho biết, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và khu vực Lăng Bác đã đón rất đông đồng bào, du khách về thăm viếng dịp lễ Quốc khánh 2/9, trong đó chỉ riêng trong ngày 2/9 đã đón khoảng 3 vạn lượt khách.

Ngày 2/9 cách đây 81 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện với cán bộ Ban quản lý Khu di tích. Ảnh: QH

Nhà 67 là một trong những địa điểm đặc biệt gắn với những năm tháng cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong hôm nay, tại Đền thờ Bác Hồ (Ba Vì, Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ dâng hương tưởng nhớ 57 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi hương, hoa, lễ vật dâng viếng Bác.