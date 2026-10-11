Sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11-15/10 theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Media QH

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, tham gia đoàn có: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Cùng tham gia đoàn có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Quốc hội khóa 16 bước vào nhiệm kỳ mới và Trung Quốc đang trong năm đầu tiên thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Media QH

Chuyến thăm tiếp nối mạch giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (4/2025) và chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (4/2026).

Việc Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn”.