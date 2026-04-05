Theo thông cáo báo chí phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, hôm nay Quốc hội họp phiên trù bị.

Từ 9h, các đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn. Từ 14h, Quốc hội họp tại hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất.

Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Sáng ngày mai (6/4), kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, lúc 7h, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Vào 8h cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Quốc hội sẽ kiện toàn khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao Nhà nước

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 3/4, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (đợt 1 từ 6-12/4, đợt 2 từ 20-23/4 và dự phòng ngày 24-25/4).

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; xem xét thông qua các dự án luật, nghị quyết, cùng với đó là 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu tại phiên họp. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với công tác tổ chức, nhân sự, Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ...

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội.