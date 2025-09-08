|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
KING'S CUP 2025 THÁI LAN
|
07/09
|
Hong Kong (TQ) 1-1 Fiji
|
|
07/09
|
Thái Lan 0-1 Iraq
|
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
07/09
|
Georgia 3-0 Bulgaria
|
07/09
|
Lithuania 2-3 Hà Lan
|
Bắc Macedonia 5-0 Liechtenstein
|
Bỉ 6-0 Kazakhstan
|
08/09
|
Đức 3-1 Bắc Ireland
|
Thổ Nhĩ Kỳ 0-6 Tây Ban Nha
|
Luxembourg 0-1 Slovakia
|
Ba Lan 3-1 Phần Lan
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
07/09
|
Qatar 1-4 Nga
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
|
07/09
|
AD Ceuta 2-1 Huesca
|
07/09
|
Burgos 0-0 Las Palmas
|
Real Sociedad B 3-3 Cadiz
|
07/09
|
Almeria 2-3 Santander
|
Cultural Leonesa 0-0 Leganes
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
08/09
|
Sporting Kansas City 1-2 Austin
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn