Jannik Sinner tiếp tục chứng minh đẳng cấp của tay vợt số 1 thế giới khi đánh bại Jan-Lennard Struff ở tứ kết Wimbledon 2026. Tay vợt người Italia thắng sau 3 set với các tỷ số 7-5, 7-6(4) và 6-3.

Đây không phải trận đấu dễ dàng cho Sinner, bởi Struff đang có phong độ rất cao. Tay vợt người Đức sở hữu những cú giao bóng uy lực, từng tạo nên hành trình ấn tượng để lần đầu vào tứ kết Grand Slam ở tuổi 36.

Sinner vẫn chưa có đối thủ tại Wimbledon - Ảnh: ATP

Set đầu diễn ra giằng co khi Struff liên tục gây áp lực bằng các game giao bóng mạnh. Tuy nhiên, Sinner vẫn giữ được sự tập trung. Bước ngoặt đến ở cuối set, khi tay vợt Italia tận dụng cơ hội bẻ game để thắng 7-5.

Sang set hai, Struff tiếp tục chơi đầy quyết tâm và có thời điểm đứng trước cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng. Nhưng ở loạt tie-break, bản lĩnh của Sinner lại lên tiếng. Anh xử lý lạnh lùng trong những điểm số quyết định, thắng 7-4 để nới rộng cách biệt.

Set ba chứng kiến Sinner kiểm soát trận đấu tốt hơn. Những cú đánh cuối sân có độ chính xác cao giúp anh dồn ép Struff, trước khi khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Chiến thắng này đưa Sinner vào bán kết Wimbledon 2026. Màn trình diễn chắc chắn trước Struff cho thấy tay vợt Italia không chỉ mạnh ở khả năng tấn công, mà còn rất đáng sợ ở những thời điểm chịu sức ép lớn.