Sau màn ngược dòng ngoạn mục thắng Anh 2-1 của Argentina, giành tấm vé dự chung kết World Cup một lần nữa, Scaloni, người đàn ông vốn giữ vẻ điềm tĩnh, đã không kìm được cảm xúc, bật khóc ngay trước mặt vợ con.

Hình ảnh của ông được ai đó ghi lại từ trên khán đài, mà khi bước vào họp báo, vị thuyền trưởng Argentina chia sẻ, lẽ ra đó nên ra khoảnh khắc riêng tư, nhưng bởi ông bất ngờ vì sự xuất hiện của vợ con trong một ngày đáng nhớ khác cùng ĐTQG, nên đã không kìm nén được sự xúc động...

Chuyện tình sét đánh

Ở trận chung kết World Cup 2026 tới đây, vợ của thuyền trưởng Scaloni sẽ rất 'khó xử', khi một bên là tuyển Argentina và chồng, 1 bên là tuyển Tây Ban Nha

HLV Scaloni là người rất kín tiếng về cuộc sống riêng, do vậy mà ít ai biết ông có chuyện tình lãng mạn và không kém phần ly kỳ với người vợ Tây Ban Nha, vốn là một cựu VĐV bóng chuyền.

Theo báo chí xứ tango, Scaloni gặp tình yêu của đời mình vào năm 2008, lúc đang chơi cho Mallorca theo dạng cho mượn từ Lazio.

Khi ấy, vào một buổi tiệc tối của đội ở nhà hàng địa phương, chàng trai 30 tuổi Scaloni đã ‘va’ phải ánh mắt của cô gái trẻ người Mallorca, có tên Elisa Montero và lập tức rơi vào “lưới tình”.

Ban đầu, Scaloni nhờ một nhân viên phục gửi tặng một bông hồng đến bàn của Elisa. Sau đó, anh chàng chủ động đứng đợi ở khu vực gần lối đi để gây ấn tượng với người đẹp, nhưng chẳng được ngó ngàng.

Thuyền trưởng Argentina thường giữ vẻ ngoài trầm tĩnh, nhưng phía sau đó là người rất dễ xúc động. Ảnh: TyC Sports

Chính nhà cầm quân này đã kể lại trong cuốn tiểu sử của mình, về cuộc gặp gỡ đầu tiên: “Tôi nhìn thấy cô ấy và biết đã trúng tiếng sét ái tình. Khi cô ấy đi vệ sinh cùng một người bạn, tôi đã tiến đến làm quen. Tôi trò chuyện được khoảng 2 phút hoặc không tới, hỏi mấy câu xã giao thông thường, nhưng chẳng ăn thua. Elisa Montero chẳng mảy may để ý gì đến tôi cả”.

Dù vậy, khi trở về nhà, Elisa đã kể lại cho cha mình nghe, rằng hôm nay đã nói chuyện với một cầu thủ tên là Lionel Scaloni. Ông đã thốt lên: “Sao con lại không biết cậu ấy chứ, Elisa. Cậu ấy rất giỏi đấy!”.

Ròng rã tìm cách liên lạc với ‘người thương’

Dù không gây được ấn tượng ban đầu với cô nàng, nhưng Scaloni không bỏ cuộc. Chàng cầu thủ người Argentina đang chơi cho Mallorca theo dạng cho mượn, đã tìm đủ cách để có thể liên lạc được với Elisa.

Một khoảnh khắc đầy cảm xúc khác của Scaloni và Messi, sau trận Argentina thắng ngược 2-1 Anh, vào đấu Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: EFE

Đầu tiên, Scaloni trở lại nhà hàng để hỏi thăm về người đã đặt bàn hôm ấy, và cả ‘đóng đô’ ở đây để mong gặp lại cô nhưng không thấy. Tiếp theo, anh chàng si tình lặn lội đến CLB bóng chuyền nơi Elisa tập luyện, cũng như gõ cửa mọi nơi có thể để mong tìm được số điện thoại của cô. Sau cùng dường như đến… ông trời động lòng, nên Scaloni cũng nói chuyện được với Elisa, thông qua 'bắc cầu' là một đồng đội của cô.

Từ chỗ chẳng mảy may để ý, Elisa bắt đầu xiêu lòng với sự kiên trì của Lionel Scaloni, qua những tin nhắn, các cuộc trò chuyện và những lẫn cầu thủ của Mallorca ghé qua nơi cô làm việc.

Tuy nhiên, chuyện tình của họ vừa chớm nở thì đến lúc Scaloni phải trở lại Lazio, vì hết hợp đồng cho mượn. Không thể để mất người mình yêu, Scaloni đã đưa ra đề nghị táo bạo chỉ sau 2 tháng yêu: đề nghị Elisa theo ông đến Italia!

Sau khi vượt qua được bài ‘kiểm tra’ của bố vợ, được ông tin tưởng giao con gái, Scaloni đã trở lại đất nước hình chiếc ủng với người thương, tạo nên một tổ ấm hạnh phúc. Họ có với nhau 2 cậu con trai, là Ian (2012) và Noah (2016). Cặp đôi kết hôn vào 2018, sau tròn 1 thập kỷ bên nhau.

Elisa được mô tả là người phụ nữ của gia đình, tận tâm chăm lo chồng con. Cô là hậu phương vững chắc của Scaloni, cũng là người đóng vai trò quan trọng, khích lệ chồng theo đuổi nghiệp HLV sau khi giải nghệ.

Chính nhờ sự động viên này góp phần tạo nên một HLV Scaloni tên tuổi như ngày nay, cùng Argentina giành nhiều chiến tích, trong đó có 2 chức vô địch Copa America, vô địch World Cup 2022 và có thể thêm một cúp vàng thế giới nữa, với trận chiến tranh ngôi với Tây Ban Nha lúc 2h ngày 20/7.

(Nguồn VTV)