Trình bày tờ trình, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, chương trình được thực hiện trong 10 năm, chia làm 2 giai đoạn.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hệ thống GD-ĐT, tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ về chất lượng GD-ĐT; mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, quyền được học tập suốt đời; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Chương trình đề ra các nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Cụ thể, hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông sẽ từng bước được chuẩn hóa, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư hướng đến xây dựng kiên cố hóa 100% trường, lớp học; bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn, đặc biệt chú trọng đầu tư các phòng học bộ môn, thực hành, trải nghiệm STEM/STEAM, không gian vui chơi, môi trường rèn luyện thể chất.

Đối với giáo dục phổ thông, 50% cơ sở giáo dục phổ thông sẽ xây dựng và vận hành hệ sinh thái ươm mầm tài năng, tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và hỗ trợ tham gia các dự án khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; 50% cơ sở giáo dục phổ thông có cán bộ tư vấn khởi nghiệp được bồi dưỡng, đạt tỷ lệ 1 cán bộ/800 học sinh.

Tối thiểu 70% học sinh, sinh viên tham gia ít nhất 1 hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật; 50% cơ sở giáo dục có câu lạc bộ thể thao, văn hóa hoạt động thường xuyên; 50% học sinh, sinh viên được tham gia ít nhất 1 hoạt động hoặc dự án phục vụ cộng đồng, góp phần hình thành phẩm chất, năng lực và trách nhiệm xã hội.

Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2035, đầu tư xây dựng 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn về cơ sở vật chất; 100% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có đủ thiết bị dạy học để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học được phát triển năng lực chuyên sâu trong ứng dụng công nghệ số, giảng dạy tích hợp liên môn và năng lực tổ chức dạy học bằng tiếng Anh đối với các môn khoa học.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2035 khoảng 580.133 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương khoảng 349.113 tỷ (chiếm 60,2%), ngân sách địa phương khoảng 115.773 tỷ (19,9%), vốn đối ứng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khoảng 89.073 tỷ (15,4%), vốn huy động hợp pháp khác dự kiến 26.173 tỷ (4,5%).

Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 tối thiểu là 174.673 tỷ.

Phát biểu thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ các nghị quyết đều nói "đào tạo con người là phát triển toàn diện", "dạy chữ gắn với dạy người và dạy nghề".

Ông nhấn mạnh thiếu niên, nhi đồng cần thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy. Ông cũng nêu việc các trường học hiện nay không đủ không gian để học sinh tập thể dục, thể thao đầu giờ, giữa giờ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Ngoài ra, ông Định cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy kỹ năng sống và bày tỏ đau xót khi mỗi kỳ nghỉ hè lại có những trường hợp học sinh bị đuối nước. "Cứ trẻ con đi học là phải biết bơi, trước hết là cứu mình, sau đó nếu bơi giỏi thì cứu đồng bào khi có mưa lũ", ông chia sẻ.

Dẫn lại mong muốn của Tổng Bí thư "một học sinh phổ thông nên biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ", Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng các học sinh cũng phải biết chơi ít nhất một môn thể thao, một môn nghệ thuật để vừa có kỹ năng, vừa rèn luyện sức khỏe.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập đến đạo đức và kiến thức của học sinh.

Theo bà, "kiến thức được đào tạo rất đầy đủ rồi”, riêng về đạo đức thì cần xem xét. Bà Hải đặt câu hỏi: Trên 90% học sinh hiện nay được đánh giá học lực giỏi và hạnh kiểm tốt, đánh giá như vậy có thực chất không, có đúng như vậy không?

Băn khoăn về nguyên nhân vụ việc học sinh hành hung giáo viên mới đây, bà nêu: "Có thể xem lại hạnh kiểm của học sinh này ở học kỳ trước, năm học trước”.

Theo bà Hải, cần xây dựng một chuẩn mực, định mức, tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá “thầy ra thầy, trò ra trò”. Học sinh nào tốt thì đánh giá loại tốt, chưa tốt thì phải đánh giá loại khá, thậm chí trung bình.

“Chúng ta không thể để số ảo, lúc nào cũng có tỷ lệ 90%, 95% tốt, giỏi”, bà Hải lưu ý.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội

Bà Nguyễn Thanh Hải kể một chương trình truyền hình gần đây ghi lại cảnh một học sinh 12 tuổi nấu bữa cơm tươm tất cho cả gia đình với các món canh cua, thịt rang, đậu rán. Video này thu hút hàng triệu lượt xem.

Bà nói, ở thế hệ của bà, một em bé 8-9 tuổi có thể phụ giúp cha mẹ nấu cơm là chuyện hết sức bình thường, nhưng nay câu chuyện này lại trở thành hiện tượng xã hội.

So sánh như vậy, bà Hải mong muốn với nguồn lực đầu tư rất lớn (580.000 tỷ đồng cho 10 năm), phải đào tạo được thế hệ học sinh “vừa hồng vừa chuyên”, học lực giỏi nhưng cũng phải biết yêu thương cha mẹ, có kỹ năng sống, đúng nghĩa là “con ngoan, trò giỏi”.