Nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho giới trẻ

Chương trình đào tạo thường xuyên “Chuẩn hóa năng lực nghề nghiệp cho nhà sáng tạo nội dung thương mại số” vừa được chính thức công bố tại Hà Nội ngày 10/5.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực kinh tế số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, hướng tới xây dựng lực lượng nhà sáng tạo nội dung có kiến thức, kỹ năng và hiểu biết pháp lý đầy đủ để tham gia thị trường thương mại điện tử và nền kinh tế số một cách bài bản, bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước đang tăng cường phối hợp với các tổ chức hỗ trợ thanh niên, doanh nghiệp công nghệ và nền tảng số nhằm thúc đẩy hệ sinh thái thương mại điện tử phát triển theo hướng bền vững và toàn diện hơn.

“Việc hỗ trợ thanh niên tiếp cận kỹ năng kinh doanh số, kỹ năng sáng tạo nội dung và các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng số có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển nguồn nhân lực số quốc gia. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế”, bà Việt Anh nhận định.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, người đại diện của TikTok tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, người đại diện của TikTok tại Việt Nam phân tích: Sự phát triển mạnh của thương mại điện tử những năm gần đây đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho giới trẻ. Người trẻ chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet và kỹ năng phù hợp là đã có thể tham gia thị trường lao động số. Điều này có ý nghĩa lớn không chỉ với thanh niên tại các đô thị mà còn mở ra cơ hội tạo thu nhập cho giới trẻ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng thương mại điện tử và kinh tế số không chỉ tạo ra việc làm mới mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong đời sống xã hội, hỗ trợ quảng bá sản vật địa phương, chỉ dẫn địa lý, văn hóa bản địa và tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới.

“Sự phát triển nhanh của nền kinh tế số đang làm xuất hiện nhiều nhóm nghề nghiệp mới mà trước đây chưa từng tồn tại trong hệ thống đào tạo truyền thống. Giáo dục đại học hiện nay cần gắn chặt hơn với nhu cầu xã hội và xu thế vận động của thời đại số. Các trường đại học không chỉ đào tạo kiến thức hàn lâm mà còn cần tham gia xây dựng những chương trình mang tính ứng dụng cao, giúp người học thích ứng với sự thay đổi rất nhanh của xã hội và thị trường lao động”, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến nghị.

Hướng tới mô hình học tập trọn đời

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cho hay, chương trình đào tạo “Chuẩn hóa năng lực nghề nghiệp cho nhà sáng tạo nội dung thương mại số” được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Học viên sẽ được trang bị nền tảng kiến thức về thương mại điện tử, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xây dựng kênh, livestream thương mại điện tử, đồng thời thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, chính sách thuế, quy định quảng cáo và bán hàng trên Internet.

Đặc biệt, chương trình không chỉ dừng lại ở đào tạo ngắn hạn mà còn hướng tới mô hình “học tập trọn đời” dành cho các nhà sáng tạo nội dung. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên sẽ tiếp tục được hỗ trợ cập nhật chính sách mới từ cơ quan quản lý nhà nước cũng như các quy định vận hành mới nhất từ nền tảng TikTok nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp kinh tế số.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam, chia sẻ thêm thông tin vui: Thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và tổ chức triển khai các hoạt động phổ cập nghề cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong đó, kinh tế số là một trong những lĩnh vực trọng điểm nhằm phát huy tinh thần xung kích của lực lượng thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống theo tinh thần Nghị quyết 57 và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Nhiều ý kiến kỳ vọng chương trình “Chuẩn hóa năng lực nghề nghiệp cho nhà sáng tạo nội dung thương mại số” sẽ góp phần giảm nghèo thông tin về kỹ năng số, kinh tế số, từng bước hình thành hệ sinh thái đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số bài bản tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động trẻ trong thời đại số.