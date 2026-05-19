Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Vladimir Putin và phái đoàn Nga công du Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh vào hơn 23h20 giờ địa phương (tức hơn 22h20 tối 19/5 giờ Hà Nội).

Ông Putin bắt tay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại sân bay. Nguồn: CCTV/Live Baidu

Theo những hình ảnh được CCTV công bố, phía Bắc Kinh đã cử Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và một số quan chức cấp cao đón chào ông Putin ngay tại đường băng sân bay.

Được biết, chuyến công du Trung Quốc lần này của Tổng thống Putin sẽ kéo dài trong 2 ngày 19-20/5. Dự kiến, nhà lãnh đạo Nga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội đàm về những vấn đề mà 2 bên cùng quan tâm.

Video: Tổng thống Nga Putin được đón chào ở sân bay. Nguồn: CCTV/Live Baidu